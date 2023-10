Giaguari: 3^ giornata dei Campionati Giovanili 2023 di Football Americano

Con la Under 21 che osserva un turno di riposo in concomitanza con la partita de Blue Team a Goteborg contro la Svezia per la finale 3/4 posto del Campionato Europeo 2023, scendono in campo le formazioni Under 15 e Under 18 dei Giaguari, entrambe in trasferta.



Foto©Monica Audoglio Si inizia sabato alle 15 al campo di via delle Spine a Ciriè, dove i Giaguari affronteranno i Blitz nel derby piemontese che, negli ultimi anni, ha regalato emozioni e partite tirate e combattute. A Ciriè arriva un attacco, quello dei torinesi, capace di segnare ben 154 punti in due partite, mentre la difesa dei Blitz, che contro i Frogs aveva fatto vedere delle ottime cose, non ha retto all’assalto dei Rhinos la scora settimana, subendo 56 punti. Più bilanciata la sfida inversa, perché l’attacco dei Blitz è andato ripetutamente a segno contro i Frogs, pur essendo rimasto a zero a Milano, e la difesa dei Giaguari non è apparsa fin qui impeccabile, subendo 108 punti in due partite. Apparentemente la sfida si giocherà proprio sulla tenuta della difesa torinese, che già contro i Frogs ha dato segni di miglioramento. Se poi i ciriacesi riusciranno a contenere l’attacco deiGiaguari, sarà una bella sfida punto a punto.



Foto©Cinzia Roganti Domenica a Milano, nella splendida cornice del Velodromo Vigorelli, la Under 18 de Giuaguari andrà a sfidare i rivali storici dei Seamen Milano. Dopo la bella prova contro i Rhinos e la facile vittoria contro gli Skorpions, i Giaguari sono chiamati a confermare la leadership del girone contro una squadra che, domenica scorsa, ha fatto soffrire i Rhinos fino all’ultimo.

Anche in questo caso, la storia dei confronti tra Seamen e Giaguari è piena di partite epiche (ricordiamo la finale Under 19 del 2019 finita 8-6 per i milanesi dopo una delle più belle partite mai giocate a livello giovanile in Italia), e siamo sicuri che anche questo appuntamento non deluderà appassionarti e tifosi.

