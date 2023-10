Il campione olimpico Marco Albarello inserito nella Walk of fame del CONI

Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, e l’Assessore al Turismo, Sport e Commercio, Giulio Grosjacques, a nome di tutto il Governo regionale, si congratulano con il campione olimpico e mondiale, Marco Albarello, il cui nome, oggi a Roma, all’interno del Complesso del Foro italico, è stato inserito nella ‘Walk of fame’, un pavimento lastricato di "stelle" che da Viale delle Olimpiadi arriva fino allo Stadio Olimpico, una sorta di museo a cielo aperto per celebrare le leggende dello sport italiano.

«Si tratta di un riconoscimento destinato a pochi, ai grandissimi campioni che hanno fatto la storia dello sport italiano e mondiale», dichiarano il Presidente Renzo Testolin e l’Assessore Giulio Grosjacques. «È il giusto tributo da parte del CONI a un campione straordinario, tra i pochi in grado di vincere sia un titolo olimpico che un titolo mondiale, - proseguono il Presidente Testolin e l’Assessore Grosjacques - un fondista tra i più vincenti della storia della nazionale italiana e uno dei più grandi interpreti della tecnica classica. Con le sue vittorie in vent’anni di carriera ai massimi livelli ha portato il nome della Valle d’Aosta nel mondo, come terra di grandi tradizioni sciistiche».