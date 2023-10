ValleBelbo Sport pronta per il debutto agonistico della nuova stagione

Con gli allenamenti presso il Centro Sportivo Orangym che ormai hanno raggiunto il pieno regime da quasi due mesi, nel fine settimana è previsto il primo appuntamento agonistico della ValleBelbo Sport della stagione 2023-2024.

Sabato 28 e domenica 29 ottobre, presso il Palanuoto di Torino (che registrerà il tutto esaurito sul piano vasca e sugli spalti), si disputerà la Coppa Piemonte e Valle d’Aosta “Sprint Edition”.

Sebbene si tratti di una gara a carattere regionale, la start list è davvero degna di nota: al via ci saranno Benedetta Pilato, campionessa mondiale ed europea ed ex primatista mondiale dei 50 rana, Alessandro Miressi, campione mondiale ed europeo e plurimedagliato olimpico, oltre ad una lunga lista di campioni italiani assoluti e di categoria e di atleti di interesse nazionale.

Sarà dunque un bel banco di prova per Andrea Randi, nuovo ingresso tra le fila della ValleBelbo Sport: l’atleta di Valenza che da questa stagione si allena a Nizza Monferrato sarà al via in 50-100 stile libero e 50-100 farfalla.

Non mancherà Lucia Tassinario (50 sl, 50 dorso, 50-100 farfalla), lo scorso anno protagonista in ambito nazionale sia ai campionati italiani assoluti, sia a quelli di categoria.

La lunga lista degli atleti del team diretto da Pino Palumbo e supportato da Adele Corapi per la preparazione atletica si completa con Elisa De Muro, Elisabetta De Santi, Elisa Ferrari, Federica Ferraris, Francesca Gallione, Camilla Palumbo, Emma Serra, Daniele Argieri, Matteo Cresta, Luca Lovisolo a cui si aggiungono Maddalena Bertelli, Greta Gabutto, Gabriele Bertoli, Guido Cuniberti Mighetti e Alessandro Mairano che hanno concluso il percorso tra gli Esordienti e si presentano alla prima gara tra i “categoria”.