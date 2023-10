Bcc Derthona Basket ospita Basket Roma

Secondo impegno casalingo stagione per la formazione di Cutugno che, in orario anticipato rispetto al solito (su richiesta della società ospite si giocherà infatti alle 18), ospiterà al Camagna il Basket Roma, neo promossa in serie A2 dopo aver battuto nella finale dei playoff promozione l’Acli Livorno.

Squadra giovanissima quella capitolina (la giocatrice più ‘anziana’ è classe 2003) che in buona sostanza è composta dal nucleo che la scorsa estate, oltre ad aver conquistato il salto di categoria, si è cucito sulle canottiere lo scudetto tricolore under 19, completando un trittico incredibile visto che analogo risultato era arrivato nel 2019 (under 15) e nel 2022 (under 17).

D’altro canto è un dato di fatto che Basket Roma possa vantare un vivaio floridissimo ed una ulteriore testimonianza di ciò è il titolo nazionale vinto, sempre nel 2023, con la formazione under 15. Squadra cui non fa certo difetto la conoscenza reciproca e l’amalgama visto che ormai questo gruppo lavora insieme da anni, con risultati peraltro di assoluta eccellenza, particolare che depone quindi senza dubbio a favore della qualità del roster romano.

Non a caso ben 4 giallorosse (Aghilarre, Cedolini, Fantini e Lucantoni) hanno partecipato da protagoniste, con la casacca della nazionale azzurra under 18, ai campionati Europei di categoria disputati in Turchia; le 4 sono peraltro, senza voler mancare di rispetto alle compagne, le atlete più rappresentative della formazione di coach Bongiorno ed hanno dimostrato di aver assorbito con discreta disinvoltura il salto di categoria. Il centro Fantini, in particolare, sta mettendo insieme statistiche di assoluto rilievo (17 punti e 10 rimbalzi di media) ma anche le esterne (play/guardia) Aghilarre e Lucantoni viaggiano vicine alla doppia cifra, così come l’ala Benini.

Basket Roma che nelle prime uscite ha destato buone impressioni, battendo largamente tra le mura amiche il Torino Teen e rischiando seriamente di fare il colpaccio sul campo di Giussano, contro una formazione solida come è quella di Corno; il primo ko è arrivato nell’ultimo turno quando le ragazze di Bongiorno sono state sconfitte a domicilio, abbastanza nettamente, dalla Cestistica Spezzina che, però, è al momento l’unica compagine, insieme all’Autosped, ancora a punteggio pieno.

La verde età delle prossime avversarie delle giraffe porta in dote i classici pregi e difetti della gioventù: da una parte l’esuberanza, la velocità e la spensieratezza, tutte qualità che unite al valore tecnico tattico rendono le romane squadra da prendere assolutamente con le pinze e non da sottovalutare. Dall’altra lato la poca esperienza a livello senior, ed in particolare in un campionato nazionale, può rappresentare un tallone di Achille, proprio in considerazione del fatto che mancano, nella rosa, elementi che abbiano già giocato in A2 e sappiano come approcciare i momenti di difficoltà; siamo però certi che tra non molto tempo, una volta presa confidenza con la categoria, le romane saranno un osso duro per qualsiasi formazione, anche le più titolate.

In casa Autosped l’obiettivo della sfida di sabato è quello di dare continuità a quanto di buono fatto finora, cercando, pur con la perdurante assenza di Cerino, di proseguire nella striscia vincente; Roma sarà avversaria tosta ma le castelnovesi hanno già dimostrato in questo primo scorcio di stagione di poter comunque fare risultato nonostante le assenze.