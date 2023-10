Igor Agil Volley: la serie B1 in trasferta a Torino

Osservato il turno di riposo è ora di tornare in campo per le Igorine di Barbara Medici. La Igor Agil Volley sarà di scena a Torino contro il Volley Parella domani, sabato 28 ottobre alle 21 in occasione della quarta giornata di campionato. La squadra da questo fine settimana sarà a “servizio completo”: domenica 29 alle 20.30 a Verbania inizia il campionato di Under 18.

Lancia la carica Caterina Guatteo, una delle Igorine promosse dalla C: «Avere un week end di riposo ci è servito per ricaricare le pile e prepararci al meglio per queste due gare. Mi aspetto due sfide impegnative e di alto livello, - dice l’atleta - ma sono sicura che la squadra darà il massimo per riuscire a portare a casa più punti possibili».