Bertram Derthona domani di scena a Sassari

Vigilia della quinta giornata di campionato per la Bertram Derthona, che domani sera sarà di scena al PalaSerradimigni per affrontare il Banco di Sardegna Sassari alle ore 20.30 in uno degli anticipi del turno di campionato.

A presentare i prossimi avversari è stato, come di consueto, coach Marco Ramondino: «Sassari ha una grandissima capacità di attaccare il canestro e l’area, giocando molto bene le situazioni di pick’n’roll anche per attivare i tiratori. Sono una delle migliori squadre del campionato nei tiri da due e per falli subiti e liberi tirati, quindi dovremo essere bravi a difendere l’area, meglio di quanto fatto nel primo tempo contro Milano. Altri aspetti molto importanti sono l’1vs1 di Charalampopoulos spalle a canestro e il gioco di Kruslin sui blocchi lontano dalla palla. Inoltre Diop è un grandissimo rimbalzista offensivo e mette grande pressione sulla difesa in questo fondamentale. Dovremo essere solidi e scendere in campo con equilibrio, cercando di estendere gli ottimi venti minuti del secondo tempo contro l’Olimpia per un periodo più lungo».