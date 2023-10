Tecnoengineering Moncalieri in viaggio verso Roma

È la volta della Capitale. La Tecnoengineering Moncalieri è infatti in viaggio verso Roma. Ad attendere le Lunette di coach Terzolo: la Stella Azzurra guidata da coach Chimenti.

Entrambe le squadre sono molto giovani, in particolare le capitoline hanno un roster composto esclusivamente da over ‘2000. Un po’ come le moncalieresi che, ancora in contumacia Ramò (’94), hanno solo Salvini (’92) e Cordola (’96) nate nel secolo scorso.

Al momento, la classifica non sorride alla Stella Azzurra Roma che dopo tre giornate è ancora ferma a quota zero punti con 122 punti totali realizzati e 227 subiti.

La Tecnoengineering è invece reduce dai primi due punti della stagione, conquistati in casa contro Basket Foxes Giussano grazie a un’ottima prestazione difensiva (52-42 il risultato finale).

Tra le romane da tenere d’occhio la play Sofia Frigo, classe ’04, che viaggia a oltre 11 punti, 4 rimbalzi e quasi 1 assist a partita. Attenzione anche a Francesca Bucchieri: per lei 8,3 punti e 4 rimbalzi di media in 25 minuti.

Su sponda gialloblù, invece, le ragazze in doppia cifra di media sono due: Salvini con 12 e Mitreva con 11,3. Inseguono con 8 punti a partita Cordola e Giordano con 6. Proprio quest’ultima, sabato scorso, ha guidato l’attacco Libertas alla vittoria con 11 punti e 4 assist in 26 minuti di utilizzo.

Data la giovane età dei roster si preannuncia quindi una partita divertente, ricca di giocate di intensità e forse qualche palla persa di troppo. Ragione per cui il tasso di attenzione delle Lunette dovrà essere altissimo per portare a casa il primo foglio rosa in trasferta della stagione.

Palla a due domani alle 16 all’Arena Altero Felici - Via Flaminia 867, 00191 ROMA (RM).

Arbitri: Fiore, Cattani