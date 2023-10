Il cammino della Novipiù prosegue a Treviglio

Domenica 29 ottobre alle ore 18 presso il PalaFacchetti di Treviglio andrà in scena la sesta giornata del Campionato di Serie A2 Old Wild West - Girone Verde. La Novipiù Monferrato Basket affronterà i padroni di casa della Gruppo Mascio Treviglio.

La trasferta a Treviglio con la Blu Basket sarà senza dubbio uno dei test più delicati di questa stagione. La squadra allenata da coach Finelli si trova attualmente al secondo posto in classifica a quota 6 punti, appena due lunghezze dietro al gruppetto composto da Cantù, Torino e Trapani. Nell’ultimo turno i lombardi hanno avuto la meglio in trasferta contro Agrigento in un match dove ha regnato l’equilibrio fino all’ultimo quarto. La guardia/ala Federico Miaschi è senza dubbio il giocatore più in forma del momento.

Il ligure classe 2000, ex Biella e Piacenza, attualmente viaggia a 20.6 punti di media. Insieme a lui, due veterani come Luca Vitali in cabina di regia e Terrel Harris. L’altro statunitense è A.J. Pacher, lo scorso anno in forza a Vanoli Cremona con la quale è stato promosso in Serie A. Centro titolare l’ex Torino Tommaso Guariglia, ormai da diverse stagioni fra i giocatori più determinanti del campionato. Esperienza in campo, ma anche e soprattutto dalla panchina. Giocatori come Brian Sacchetti, Marco Giuri e Bruno Cerella offrono garanzie infinite. E poi l’esterno Matteo Pollone, lo scorso anno campione ma con Pistoia ed il lungo Simone Barbante, anche lui ex Biella e Fortitudo Bologna.

La Novipiù arriva da due successi importantissimi e con il morale alle stelle. Settimana di premiazioni per il "rookie" C.J. Kelly che è stato omaggiato dalla Lega come Pistolero, Miglior Performance LNP e membro del Top quintetto. Nonostante la qualità del roster dei lombardi, i rossoblu cercheranno di dare continuità all'ottimo momento. Il percorso di crescita passa anche da sfide difficili come queste.

Stefano Cova (assistente allenatore) – «Dobbiamo cercare di dare continuità alle due buone prestazioni che abbiamo fatto, non dobbiamo accontentarci, a prescindere di chi riuscirà a scendere in campo visto qualche acciacco. Treviglio è una squadra molto ben strutturata e ben allenata, con giocatori esperti come Vitali, un grande realizzatore come Miaschi, Guariglia è uno dei migliori lunghi del campionato e una coppia di americani veramente efficace. Sono una squadra pericolosa, che sa esattamente cosa fare e dove prendere i suoi vantaggi, noi dovremo essere bravi a non farli giocare come vogliono loro.»

C.J. Kelly (giocatore) – «Abbiamo lavorato bene questa settimana, nonostante qualche defezione. Non dobbiamo guardare la classifica e la forza dei nostri avversari. Dobbiamo andare avanti per la nostra strada, su quanto fatto nelle ultime gare, con le nostre capacità, perché siamo una squadra forte. Sarà bello avere l’affetto dei nostri supporters anche in trasferta, così come già avvenuto a Vigevano, daremo il massimo anche per loro.»