Presentata la stagione invernale della Valle d’Aosta a Skipass Modena

«La Valle d’Aosta si distingue per l’altitudine delle proprie montagne e per i comprensori sciistici più alti d’Italia e tra i più alti d’Europa – ha dichiarato l’Assessore Giulio Grosjacques anche a nome dell’Assessore Luigi Bertschy - e può quindi fare affidamento su un innevamento di neve naturale, oltre che di neve programmata grazie alla dotazione di impianti all’avanguardia, mirato a soddisfare le esigenze di una clientela sempre più esigente. La prima, importante novità per l’inverno 23/24 è l’annuncio della stagione invernale più lunga di sempre che è partita sabato14 ottobre con l’apertura del comprensorio sciistico Cervino Ski Paradise di Breuil-Cervinia per restare aperto fino all’8 settembre 2024, un unicum in Italia ed in Europa».

L’appuntamento clou, a livello sportivo, è il Matterhorn Cervino Speed Opening. L’evento porterà in Valle d’Aosta, per la prima volta nella storia, una Discesa Libera di Coppa del Mondo nel fine settimana dell’11 e 12 novembre. Sarà, invece, un ritorno, dopo le Discese di La Thuile, per il circuito femminile con le gare previste il 17 e 18 novembre. A fine dicembre nuovo appuntamento con la Coppa del Mondo, dedicata allo Snowboard Cross. Lo sport tornerà protagonista a marzo con il Tour du Rutor Extrème, grande classica dello sci alpinismo. Tra gli eventi, non sportivi ma di grande richiamo turistico, la Valle d’Aosta propone il Marché Vert Noël, il caratteristico villaggio dei mercatini di Natale e la millenaria Fiera di Sant’Orso, edizione numero 1024 in programma martedì 30 e mercoledì 31 gennaio 2024.

Allo Skipass Modena erano presenti, oltre all’Assessore al Turismo, Sport e Commercio Giulio Grosjacques, il Presidente dei Maestri di Sci valdostani Giuseppe Cuc, il Presidente delle Guide alpine Ezio Marlier ed i campioni di Sci nordico, e testimonial della Valle d’Aosta, Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani.

«Siamo onorati e orgogliosi di essere qui a Skipass anche nelle vesti di testimonial della Valle d’Aosta – hanno detto i due fondisti – in un anno importante per la nostra regione in virtù dello status di Regione Europea dello Sport. Stiamo affinando la condizione in vista delle prime gare della stagione. Sarà un anno senza Mondiali e senza Olimpiadi ma con la Coppa del Mondo. Ce la metteremo tutta per cercare di continuare a portare, come stiamo facendo da tanti anni, l’immagine della Valle d’Aosta sui podi delle gare sempre con il sorriso e la voglia di continuare a divertirci facendo quello che amiamo».

L’occasione dell’appuntamento di Modena ha permesso all’Assessore Grosjacques di presentare il progetto “Lo sci per tutte le abilità”, realizzato con fondi regionali e con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito dell’Avviso per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità. Gli assessorati regionali coinvolti sono: Assessorato Turismo, Sport e Commercio, Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile e Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.