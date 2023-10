Pallacanestro Chivasso perde lo sprint finale contro Ciriè

La Ntc Technology Pall. Chivasso perde lo sprint finale contro Pnc Ciriè e deve arrendersi sul filo di lana per 58-63. Il big match tra i chivassesi ed la squadra di coach Siclari non delude le aspettative della vigilia e regala al folto pubblico accorso al PalaBlatta una gara ricca di emozioni, tensione agonistica, sempre in equilibrio ma giocata da entrambe le formazioni con correttezza e fair play. È stata anche la gara del ritorno a Chivasso da avversari di Matteo Ferro, Daniele Perino e Savoldelli, con quest’ultimo assoluto protagonista e decisivo nell’indirizzare la partita a favore dei suoi colori. Chivasso invece si presenta ai nastri di partenza senza Pepino e Cambursano, infortunati, e perdendo Pecchenino dopo un solo minuto e trenta secondi dal suo esordio in campo a causa di una brutta distorsione che lo costringerà ad uscire sorretto dai compagni.



Palla a due ed è subito Ciriè a scattare dai blocchi con Ferro e Savoldelli, mentre Chivasso costruisce buoni tiri senza trovare il fondo della retina e dopo 2’ di gioco è Pagetto a smuovere il tabellone ed a segnare i primi due punti dei chivassesi. Una volta sbloccati i chivassesi iniziano a macinare gioco, pressando a tutto campo sulle rimesse ed a recuperare palloni che permettono di costruire il break del 15-6 con Bertino, Pagetto, Migliori e Droetto. Ciriè però non crolla e sul finale di primo quarto ricuce con Toure e Molinario per il 19-12 di fine primo quarto.

Nel secondo periodo la gara si accende: Ciriè rientra grazie ad un sontuoso Savoldelli, incontenibile sotto i tabelloni e implacabile dalla lunetta, dove sfrutta a pieno (8/8 ai liberi) il bonus falli raggiunto da Chivasso in soli 4’ di gioco, mentre i chivassesi si affidano all’energia di Greppi, Migliori e Bertino per restare in vantaggio e tentare l’allungo. Allungo però annullato da Toure e Savoldelli, ancora precisi dalla linea del tiro libero.

Chiuso il primo tempo sul 35-34 nel terzo quarto chivasso continua a litigare con il tiro dalla lunga distanza (4/29 totale a fine gara) e trova canestri importanti dal campo con Pagetto, mentre alcuni errori banali in appoggio sotto canestro non le permettono di distanziare gli avversari.

Nell’ultimo periodo Chivasso ha ancora la forza di allungare sul 54-48 grazie alla tripla sulla sirena dei 24” di Villata al 6’, ma due triple consecutive di Toure in transizione riportano Ciriè in parità e spostano l’inerzia della gara nelle mani ciriacesi. Bertino e compagni arrivano così al rush finale in debito d’ossigeno, Ciriè sorpassa sul 56-58, Bertino pareggia in zingarata, ma Ciriè in Molinario l’uomo decisivo per non fallire i liberi del 58-61, dopo due palle perse sanguinose dei biancoverdi. Si arriva così a 12” dal termine con Chivasso in possesso palla per tentare la tripla del pareggio, ma la conclusione di Villata si spegne sul primo ferro e con essa le speranze di vittoria dei chivassesi. La sensazione è che Chivasso abbia perso una preziosa occasione, pagando eccessivamente care alcune ingenuità ed errori gratuiti, al contrario di Ciriè, brava nel capitalizzare e sfruttare gli errori avversari.

Ntc Technology Pall Chivasso 58

Pnc Ciriè 63

Parziali (19-12; 35-34; 50-47)

Ntc Technology Pall Chivasso: Galliati, Vettori, Pagetto 17, Pecchenino, Villata 3, Greppi 6, Bertino 21, Droetto 4, Brentin 2, Migliori 5, Babarange, Scinica n.e. All. Giardino A. All. Bruno

Pnc Ciriè: Savoldelli 19, Lissiotto, Molinario 14, Altobelli, Romerio 5, Viano, Bacchini 2, Perino, Toure 16, Fregnan, Ferro 6, Balma 1. All. Siclari

Arbitri: Sig. Notari di Carema e Bertagna di Collegno.

Note. Sanzionati con un fallo antisportivo Bertino e Balma.