Seconda fase di Coppa per i Fiöi della C e trasferta ad Alba per le Fie della D

Dopo la sconfitta in casa contro Marene Insieme Savigliano le ragazze della serie D MC 1933 Top Four Busca si preparano ad affrontare in trasferta il P.G.S. El Gall, stasera alle 20.30 ad Alba. L’Under 18 dopo il 3-0 in quei di Cuneo martedì e l’1-3 in casa con il Libellula Volley, domenica sera alle 18 ospiterà le albesi del P.G.S cercando di trovare i primi punti. L’U16 Sedamyl MC 1933 reduce dal tie-break in casa del Villanova Mondovì, domenica mattina alle 10.30 affronterà sul campo di casa le monregalesi della Mon.vì LPM BAM Rossa.

Mercoledì 1° novembre, in occasione della festività, la serie C maschile sarà a Gavi (AL) per la seconda fase della Coppa Piemonte. Un triangolare difficile, che vedrà i ragazzi di coach Revelli affrontare il Novi Ligure, miglior squadra della categoria, oltre al Montanaro.