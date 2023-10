La Tecnoengineering Moncalieri cade nel finale con Stella Azzurra

Sconfitta in volata per la Tecnoengineering che perde a Roma sul campo della Stella Azzurra. Finisce 58-53 per le capitoline. Decisivo il secondo quarto: 23 a 11 per le padrone di casa. Moncalieri gioca bene il primo, il terzo e l’ultimo parziale, ma negli ultimi 5’, dopo aver riacciuffato la partita, cede sui colpi di Sasso, Frigo e Bucchieri.

Per Moncalieri la migliore in campo è senza dubbio Alessia Landi che chiude la partita con 13 punti, 2 assist e +8 di plus minus. Bene anche Pasero (9 punti, 6 rimbalzi), Salvini (8 punti, 11 rimbalzi) e Cordola che dalla panchina mette a referto 8 punti in 24 minuti.

Stella Azzurra 58

Tecnoengineering Moncalieri 53

Parziali (10-16; 23-11; 14-12; 11-14)

Stella Azzurra Roma: Brzonova* 2, Rizzo* 12, Zangara*, Bucchieri* 13, Sasso* 13, Frigo 9, Schena 5, Garofalo, Ndiaye n.e, Barbakadze.

Tecnoengineering Moncalieri: Giordano* 4, Pasero* 9, Mitreva* 4, Salvini* 8, Jakpa* 4, Cordola 8, Zanoni, Landi 13, Iagulli 1, Ramasso 2.