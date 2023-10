Concordia - Campionato di Specialità Gold 2023

Sei ginnaste in gare, tre Ori, tre Argenti, un Bronzo, un quarto posto, quattro ginnaste qualificate per il Nazionale: si può riassumere così il risultato della S.G. Concordia nella fase interregionale del Campionato di Specialità Gold 2023 , che si è svolto nel weekend scorso in Lombardia, nel Palaborsani di Castellanza. Le atlete piemontesi hanno gareggiato nella Zona Tecnica 1, che raggruppa le ginnaste di Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia. Sulla pedana lombarda sono arrivate le ginnaste che hanno superato la selezione della fase regionale: una “scrematura” severa, che ha portato in gara, in ogni categoria, 9 ginnaste per attrezzo nelle Allieve, 12 nelle Junior e Senior. L’obiettivo era la conquista del pass per la fase Nazionale, a cui possono accedere le prime 3 classificate per attrezzo fra le Allieve, le prime 4 fra le Junior e Senior. A portare i colori della Società chivassese sulla pedana lombarda sono state Daria Molinari, Elisabetta Digitali, Jessica Cata, Giada Papasergi , Lidia Amicone e Zoe Nicolini .

La “scalata” al podio è iniziata con Daria Molinari, Junior 1, che alla sua prima esperienza in un Campionato Gold ha mostrato carattere e decisione, portando in pedana i suoi esercizi con sicurezza e precisione: per lei, un Argento al cerchio ed un Bronzo alla palla, che le hanno regalato il pass per il Nazionale.

Il secondo pass è arrivato con Elisabetta Digitali, Junior3, già Campionessa Regionale al cerchio e vicecampionessa al nastro, che ha superato sé stessa, in una delle migliori performance della sua carriera agonistica: nella prova al cerchio ha ottenuto un 27.800, segnando il punteggio più alto di tutta la gara della sua categoria. Ottima anche la prova al nastro, premiata con l’argento, a soli 0,10 dalla prima posizione.

È toccato quindi alle Senior: Jessica Cata, già Campionessa Regionale alla palla e vicecampionessa alle clavette, ottiene l’Argento alle clavette, con un 28.500 che rappresenta il più alto punteggio della sua carriera, ed il 4° posto alla palla, staccando così il pass per il Nazionale per entrambe le Specialità.

Giada Papasergi ha portato in pedana l’esercizio al nastro con cui aveva conquistato il Bronzo Regionale, ma questa volta qualche incertezza l’ha fermata al 6° posto.

Nella giornata di sabato sono scese in pedana le Allieve, per la prima volta ammesse al Campionato di Specialità. Ed è arrivato l’”en plein “di Lidia Amicone: classe 2013, 10 anni ancora da compiere, è scesa in pedana con una grinta degna di una veterana ed ha conquistato ben due Ori, alla fune ed al cerchio, laureandosi in entrambe le Specialità Campionessa di Zona Tecnica 1, con due prove precise dal punto di vista tecnico e ricche di espressività, regalandosi quindi il pass per il Nazionale.

A concludere la gara è stata Zoe Nicolini, A2, classe 2011, già Bronzo Regionale in entrambi gli attrezzi. Per lei, complice la tensione di questo importante appuntamento, 6° posto al nastro e 9° posto al cerchio, con una prova in cui non è riuscita ad esprimere al meglio le sue capacità, che conferma comunque le sue potenzialità di ulteriore crescita.

«Una gara molto bella – commenta la presidente Zenti - con un risultato lusinghiero: per la prima volta porteremo sulla prestigiosa pedana del Nazionale di Specialità ben quattro ginnaste, a conferma dell’ottimo lavoro svolto dalle tecniche di questo settore, Clara Shermer, Selene Osti e Marica Osti.»