Il Derthona è convincente e concreto e vince a Sassari

Al PalaSerradimigni, privi oltre che di Severini, anche di Obasohan per un affaticamento muscolare alla coscia destra accusato a ridosso della sfida, i bianconeri prendono rapidamente il comando del punteggio e dei ritmi della partita, prima resistendo al rientro del Banco di Sardegna Sassari e poi piazzando la spallata decisiva nei periodi centrali dell’incontro. La Bertram tornerà in campo martedì 31 ottobre alle ore 18 italiane a Bursa per affrontare il Tofas Bursa nella seconda giornata del Gruppo H della BCL. Da segnalare i cinque giocatori in doppia cifra e il primo canestro in Serie A in maglia Derthona per Lorenzo Baldi.

Partenza convincente della Bertram, che raggiunge la doppia cifra di margine nelle battute iniziali grazie alla fluidità offensiva. Nel finale di frazione, Sassari accorcia le distanze sino al 20-22 del 10'. Nella seconda frazione una nuova volata offensiva dei bianconeri aggiorna il massimo distacco nella gara (+15, 22-37) al 15'. Nei minuti conclusivi del primo tempo, prosegue il momento favorevole ai Leoni, che ampliano ulteriormente il gap e chiudono avanti 32-49 all'intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, la Bertram continua la sua prova solida e concreta, possesso dopo possesso, e aggiorna più volte il massimo vantaggio, arrivando al +29 (51-80) del 30'. Nell’ultima frazione il Derthona amministra il margine accumulato, dando spazio a tutti i giocatori del roster, e vince 74-94.

Così coach Marco Ramondino al termine della gara: «Faccio i complimenti alla squadra perché abbiamo giocato una partita molto bella, soprattutto in difesa contro i punti di forza del Banco di Sardegna, seguendo quanto avevamo preparato in settimana. Vincere a Sassari non è mai facile, quindi siamo davvero contenti e vogliamo continuare su questa strada. Essere entrati in partita con buona presenza in difesa ci ha permesso di prendere fiducia e ritmo in attacco e muovere bene la palla, costruendo buoni tiri da tre sia a difesa schierata che in transizione. Essere riusciti a essere costanti nel corso della gara è stata una ulteriore nota di merito, così come avere avuto un buon contributo da parte di tutti i giocatori che sono scesi in campo. Questa è una cosa che dobbiamo cercare di avere in tutte le sfide. Nelle settimane tutte le squadre hanno dei problemi, per cui ritengo che nel corso della stagione non si riesca a preparare per davvero le gare, dalle grandi competizioni come NBA ed EuroLega dobbiamo prendere spunto per fare dei piccoli adeguamenti contro qualsiasi avversario che troviamo in campo».

Banco di Sardegna Sassari 74

Bertram Derthona 94

Parziali (20-22, 32-49, 51-80)

Tabellini:

Sassari: Cappelletti 11, Pisano ne, Treier, Tyree 8, Kruslin 4, Whittaker 5, Raspino 4, Gentile 5, Diop 10, Gombauld 14, Mckinnie 13, Charalampopoulos. All. Bucchi

Derthona: Zerini 5, Baldi 3, Dowe 15, Candi 9, Tavernelli, Stra?tins 13, Baldasso 12, Daum 14, Weems 12, Thomas 2, Radoševi? 9. All. Ramondino