Sconfitta in trasferta per la B1 targata Igor Agil Volley

In campo ci sono Cantoni in regia e Bianchi G opposto, al centro Moiran e Nagy, schiacciatori Talerico e Del Freo, Badalamenti libero.

Dal primo set le padrone di casa cercano di imporre il loro gioco sulle Igorine (11-5) che vengono richiamate da Barbara Medici quando il tabellone indica 16-6. Le Igorine faticano in ricezione e ne approfitta Parella che corre sul 19-7 e il finale è 25-8.

Dopo il 4-1 iniziale, le Igorine tentano di avvicinarsi (4-2), ma le padrone di casa continuano a essere ostiche alla battuta e sul 12-4 è ancora time out per le ospiti. Al rientro la situazione rimane molto simile, anche il muro di Parella si fa sentire ed è 18-8 con pausa per Trecate; il finale è di 25-12.

Le Igorine continuano a lottare e fino al 13-9 riescono a tenere le distanze abbastanza ravvicinate; Parella però costruisce un break che si chiude con l’ultimo finale da 25-14.

Volley Parella Torino 3

Igor AGIL Volley 0

Parziali (25-8, 25-12; 25-14)

Igor: Nagy, Guatteo, Moiran, Cantoni, Mangalagiu (L), Bianchi C, Brezza, Badalamenti (L), Bianchi G, Marianelli, Talerico, Martelli, Del Freo. All. Medici.