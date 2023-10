Basket Roma lotta ma l’Autosped cala il poker

Quarto sigillo consecutivo per la formazione di Cutugno che battendo con largo margine anche il Basket Roma continua nella sua marcia spedita in vetta alla classifica del proprio girone; in realtà, però, la gara di questa sera non è stata esattamente una passeggiata per le giraffe che hanno condotto per tutti i 40′ , anche con margini importanti, ma hanno dovuto spendere non poche energie per rintuzzare i generosi tentativi di rimonta delle capitoline che all’inizio della frazione finale erano riuscite a rientrare fino al -11 (42-53) dando l’illusione di poter riaprire la contesa.

Camagna che offre un bel colpo d’occhio alla palla a due, con le tribune piene e con il solito, caloroso, tifo che accompagnerà le nostre giocatrici per tutta la durata della partita. Il Bcc, che ritrova Cerino a referto, pur se ancora inutilizzabile così come Castagna, ferma per un problema alla caviglia, parte con un quintetto leggero che riesce a prendere la testa fin dall’avvio, attaccando forte il ferro piuttosto che affidarsi al tiro dalla distanza; le percentuali non brillantissime delle castelnovesi permettono inizialmente alle ospiti di restare in scia, prima di una fiammata della giovane Espedale che con 5 punti consecutivi sul finire del quarto porta l’Autosped sopra la doppia cifra alla prima mini pausa (22-11).

Si riparte ed è Thiam, con 4 punti in un amen, a propiziare un nuovo allungo interno che le romane cercano di limitare, riuscendovi solo in parte; nella seconda metà del quarto le padrone di casa toccano anche il +18 (37-19) andando al riposo con un +15 (37-22) che è comunque vantaggio da non disprezzare.

Dopo l’intervallo l’Autosped sembra poter assestare il colpo del definitivo ko alle avversarie grazie ad alcuni contropiede ben congegnati che garantiscono il massimo vantaggio sul +20 (47-27); le ragazze di Bongiorno però sono ben lungi dall’alzare bandiera bianca e sfruttando anche un tecnico fischiato a capitan Attura provano a risalire la china entrando nei 10′ finali sul -14 (37-51).

Ultimo quarto che si apre ancora nel segno delle romane che arrivano fino al -11 (42-53) dando la sensazione poter prendere in mano l’inerzia della partita; ma l’Autosped, a quel punto, alza di parecchie tacche l’intensità nella propria metà campo, piazzando, in 7′, un 17-0 che chiude definitivamente i giochi, consegnando il meritato successo alle castelnovesi. In una serata non felicissima al tiro (41% da due punti, 23% da 3) l’Autosped ha comunque saputo fare di necessità virtù, mettendo le basi della vittoria nella propria metà campo, concedendo solo 46 punti alle avversarie che, a causa dell’aggressività difensiva delle giraffe, hanno anche perso molti palloni (saranno ben 19 alla fine); è un segnale importante, ed estremamente positivo, riuscire a vincere, e pure con largo distacco, anche quando non si è serata di grazia nella metà campo avversaria. Chapeau Giraffe!!!

Autosped Bcc Derthona Basket 72

Basket Roma 46

Parziali (22-11, 37-22, 51-37)

Autosped: Marangoni 16, Cerino ne, Espedale 7, Leonardi 2, Baldelli, Gianolla 12, Thiam 7, Curic 2, Attura 12, Castagna ne, Melchiori 14. All. Cutugno Ass. Cerini e Lazzari

Basket Roma: Leghissa 3, Lucantoni 12, Cedolini 6, Fantini 6, Belluzzo, Benini 9, Preziosi, Aghilarre 5, Cenci 2, Manocchio 3. All. Bongiorno Ass. Canini