Eurogymnica: tre titoli, tre argenti e un bronzo agli Interregionali di Specialità Gold

Entrambe si sono messe in grande evidenza anche con gli altri due attrezzi a loro disposizione, il cerchio per la Lika (25,650) e le clavette per la Quarello (23,600) conquistando due argenti.

Medaglie e qualificazioni assicurate dunque per il duo, al quale si è aggiunta Alessia Pala, Junior 2 e Campionessa italiana in carica, piazzatasi al quarto posto con la palla (24,600).

Tra le Junior 1 non riesce l'impresa a Sofia Buso che per due volte, con tutte e due gli attrezzi, si vede sfuggire per poco Il sogno di una qualificazione al Nazionale. Per la giovane ed inesperta atleta biancoblu comunque un passo avanti nella crescita sulla quale scommette lo staff tecnico.

Il terzo titolo interregionale è arrivato al nastro, grazie alla perfetta performance di una sempre competitiva Stefania Straniero. La veterana di Eurogymnica ha realmente dominato la competizione vincendo con largo margine con il punteggio di 26,550.