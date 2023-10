Fulgor Basket: la sfida tra Lupi la vince Cassino

In un Pala Battisti festoso per la presenza numero 163 in rossoverde di Jacopo Balanzoni (record del Club), arriva la Virtus Cassino a scombinare i piani dei cusiani: dopo il +21 raggiunto sul finire del primo tempo, nella ripresa arriva una poderosa reazione da parte di Cassino, che senza pressioni, a mente sgombra e con un’energia decisamente diversa da quella dei primi 20’, riesce a rimontare e sorpassare nel finale la Fulgor, 75-81.

Dopo qualche minuto di equilibrio, dal 15-13, cambia l’inerzia della contesa: Picarelli e Chinellato danno energie importanti, mentre tutti gli uomini chiamati in causa da Ducarello hanno impatto positivo sul match. Cassino alterna le difese, prova a variare i ritmi, ma la pressione degli ospiti è solo apparente e il dominio fisico dei rossoverdi appare evidente, dopo un quarto è 31-18. Nel secondo quarto la musica non cambia, anzi: Chinellato segna, fa segnare e il coast-to-coast terminato con no look per Picarelli è l’emblema di un primo tempo autoritario e divertente della Paffoni, che anima il pubblico del Pala Battisti.

Meglio di così non si potrebbe, e infatti ci pensa Cassino in uscita dagli spogliatoi a “rovinare” la festa. I ragazzi di coach Auletta entrano in campo con un altro spirito, desiderosi di onorare la lunga trasferta, ma senza particolari pressioni – con il risultato che non sembra poter cambiare. La reazione d’orgoglio, lodevole, si trasforma in impresa: la Fulgor si spegne, va in ansia e non riesce più a giocare con lucidità e fluidità, mentre Cassino – canestro dopo canestro, difesa dopo difesa – guadagna fiducia e consapevolezza. Il finale di gara registra il primo canestro dal campo del quarto-quarto della Fulgor dopo 6’ di gioco, mentre dopo la tripla aperta di Picarelli, che sembrava aver nuovamente dato verve alla Paffoni, arriva la risposta, su una disattenzione difensiva, di Teghini (71-70). Poi il talento di Dincic e la freddezza di Candotto. Vince Cassino 75-81, ma c’è poco tempo per pensare, mercoledì 1 novembre, eccezionalmente alle 18, si torna in campo al Pala Battisti, forse per l’ultima volta nella storia su questo parquet, con ancor più voglia di rivalsa!

Coach Ducarello commenta così la prova della squadra: «Sono deluso e molto arrabbiato. Non è accettabile, dopo aver giocato un primo tempo come questo, rientrare in campo con questo atteggiamento. Abbiamo subito la loro energia, abbiamo perso 10 palloni in un solo tempo e loro sono andati in fiducia con il passare dei minuti. Mi assumo la responsabilità di questa sconfitta, smaltiamo questa brutta serata e ci concentriamo alla sfida di mercoledì, contro Brianza Casa Basket, squadra molto giovane e fisica».

Appuntamento, dunque, a mercoledì 1 novembre, alle ore 18, al Pala Battisti di Verbania per provare a sbloccare il ruolino di marcia casalingo.