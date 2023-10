US Tennis Beinasco: pareggio in serie A1 e A2 Femminile

Terzo pareggio consecutivo in serie A1 femminile per l’US Tennis Beinasco, impegnata sul difficile campo delle neopromosse dell’AT Verona. Sugli scudi nei singolari Reka Luca Jani e Giulia Pairone, che hanno superato rispettivamente per 2-1 rit e 6-2 6-3 Eva Alvarez Guerrero ed Angelica Raggi.

Il primo punto per le veronesi è arrivato dal singolare conquistato da Angelica Moratelli su Federica Di Sarra che è riuscita a portare la sfida al terzo set ma non a chiuderla in suo favore. La trentina ha infatti conquistato il prezioso punto sullo score di 6-4 3-6 6-3. La decisione del testa a testa è arrivata con il doppio. Da una parte Jani e Rossi (al debutto stagionale), dall’altra Moratelli e Raggi. Un confronto equilibrato e giocato punto a punto, alla fine vinto dalle tenniste del circolo veneto al match tie-break, per 10-7. Rimane un po’ di amaro in bocca perché dopo aver perso il primo parziale per 6-4, nel secondo le racchette del Beinasco sono riuscite a rimettere in piedi la partita, con grande temperamento e gioco simbiotico. Nella sezione finale dal 6-5 hanno però subito quattro punti delle rivali che hanno fatto la differenza. Al Beinasco ora occorrono tre punti contro il Parioli Roma per continuare ad inseguire il passaggio nei play-off.