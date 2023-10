Cuneo ribalta il primo set e fa suo il match contro Aversa

Una partita combattuta, come da pronostico, quella tra la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo e la capolista Aversa, che ha visto un’inversione di rotta a favore dei padroni di casa sul finale del primo set, cambiando probabilmente anche tutto il corso della serata. I cuneesi dominano completamente il secondo set e nel terzo mantengono la lucidità necessaria per chiudere a punteggio pieno.

Poco tempo per recuperare, mercoledì si scende in campo a Brescia e sabato 4 novembre alle ore 20.30 si torna a giocare in casa contro Pineto per una serata che sarà interamente devoluta in beneficenza per la dotazione di defibrillatori nelle frazioni di Cuneo. Prevendita online attiva su Liveticket, non mancate!



Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Jensen opposto, Codarin e Volpato centro, Botto e Andreopoulos schiacciatori; Staforini (L).

Coach Passaro schiera: Pinelli palleggio, Argenta opposto, Presta e Marra al centro, Canuto e Lyutskanov schiacciatori; Rossini (L).



Inizio equilibrato, poi due ace consecutivi di Argenta portano a un mini gap per gli avversari. Sul 14-18 il primo time out per coach Battocchio dopo l’ace di Lyutskanov. Sul 14-19 entra Gottardo per Andreopoulos e Giacomini per Jensen. Sul 16-20 rientra Jensen. Sul 17-20 entra l’ex Luca Chiapello per Lyutskanov. Ace per Jensens che porta Cuneo a -2 da Aversa e porta al time out per coach Passaro (20-22). Gottardo in diagonale accorcia a -1, e Capitan Botto mantiene (22-23). Grande gioco di squadra dei cuneesi che arrivano per primi al set ball con l’attacco di Botto (24-23). Servizio in rete, ma Botto in diagonale stretta, è 25-24 e Codarin dai nove metri. Il muro di Volpato su Lyutskanov vale il 26-24 del primo set.



Cuneo riparte con il sestetto uscente dal primo set, ovvero con Gottardo in campo. Partono a fuoco i padroni di casa, che ben presto doppiano il parziale (16-8/18-9/20-10). Sul 24-13 il set ball nelle mani di Jensen al servizio, che purtroppo si infrange a rete, ma ci sono 10 punti di vantaggio. La chiude Gottardo con un mani out sul 25-14.



Si torna in campo per la terza frazione, con un maggior equilibrio di gioco. Cuneo avanti, ma fallosa e Aversa non demorde. Sul 17-15 il time out di coach Battocchio per rifondere un po’ di verve ai suoi ragazzi. Chiamata del videocheck che consegna il servizio nelle mani di Lyutskanov (17-16). Qualche errore di troppo e sul 21-20 Cuneo chiama nuovamente il time out. Gottardo trova il match ball, ma è Codarin a firmare il 25-22 che vale il 3-0 contro la capolista.



Doppia elezione MVP per questa serata con il capitano Iacopo Botto e il regista Daniele Sottile, omaggiati con prodotti IT’S GOOD di Adriano Giordana. Consegnato all’ex di giornata, Luca Chiapello, il premio Fair Play by Santero 958.

Al termine della partita Coach Battocchio: «I ragazzi sono stati molto bravi a non mollare mai e a rientrare appena hanno avuto l’occasione. Aversa ci ha aggredito spingendo forte e ha limitato un po’ il nostro gioco, ma siamo stati bravi a non mollare e a sfruttare a pieno le capacità che abbiamo. Chiaramente c’è da lavorare, perché oggi c’è andata bene, ma non va sempre così e dobbiamo farci trovare più pronti su alcuni aspetti».

Sabato 4 novembre alle ore 20.30 la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo giocherà di nuovo in casa! L’intero incasso del match contro Pineto sarà devoluto in beneficenza per la dotazione di defibrillatori le frazioni di Cuneo.

Nel mentre mercoledì 1° novembre alle ore 18.00 i cuneesi saranno a Brescia per la 4^ giornata, in diretta gratuitamente su Volleyball World TV e con la possibilità di guardarla tutti insieme al Circolo la Fenice di Vignolo con formula Apericena. Gradita la prenotazione.



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 3

Wow Green House Aversa 0

Parziali (26-24/25-14/25-22)



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile 2, Jensens 13, Volpato 9, Codarin 7, Andreopoulos 1, Botto (K) 19; Staforini (L1); Giacomini, Gottardo 10. N.e. Cioffi, Colangelo, Coppa, Bristot, Giordano (L2).

All.: Matteo Battocchio

II All.: Lorenzo Gallesio

Ricezione positiva: 58%; Attacco: 57%; Muri 9; Ace 5.

Wow Green House Aversa: Pinelli 1, Argenta 10, Presta 5, Marra 5, Canuto 6, Lyutskanov 9; Rossini (K) (L1); Biasotto 2, Spagnuolo, Chiapello, Agrusti. N.e. Schioppa, Spignese (L2)

All.: Sandro Passaro.

II All.: Stefano Beltrame.

Ricezione positiva: 46%; Attacco: 41%; Muri 5; Ace 4.



Durata set: 31’, 23’, 30’.

Durata totale: 84’.

Arbitri: Giuliano Venturi e Marta Mesiano