Concordia - a Candelo la 3^ Prova Regionale del Campionato Silver Individuale, Livello LC

Gli impegni agonistici delle “Concordine” sono continuati oggi, domenica 29 ottobre, con le ginnaste del settore Silver della Concordia, che hanno partecipato alla 3^ Prova Regionale del Campionato Silver Individuale, Livello LC . Sulla pedana del Palazzetto dello Sport di Candelo sono scese Mila Giordano, Elena Romano, Marta Tarasco, Ginevra Giordana, Beatrice Zanella, Angelica Tramontana e Valentina Araujo . Due gli esercizi presentati da ogni ginnasta, valutati da un punteggio per Specialità e sommati per la classifica generale.

Le ginnaste chivassesi sono salite sul podio o si sono collocate nella parte alta della classifica.

Nelle A4 ha brillato Marta Tarasco, 1^ assoluta e 1^ al nastro.

Podio anche per la J2 Angelica Tramontana, 2^ assoluta, 1^ alla palla e 2^ al nastro.

Nelle J3 Valentina Araujo ha conquistato il podio con l'Argento assoluto, ed è 1^ al cerchio e 3^ alla palla.

Nelle classifiche di Specialità, 1° posto alle clavette per Mila Giordano, 2° al nastro per Elena Romano, 1° posto alla fune per Ginevra Giordana, 1° posto al nastro per Beatrice Zanella.

Ad accompagnare le ginnaste in pedana, la tecnica Martina Brosio, coadiuvata da Giulia Maggio e Giulia Manusia.