La Wash4Green Pinerolo espugna il il Pala Megabox di Pesaro

Prima vittoria da tre punti per la Wash4Green Pinerolo che espugna il Pala Megabox di Pesaro superando con un netto 3-0 la Megabox Ond. Savio Vallefoglia. Una partita a senso unico che ha visto le piemontesi guidare il gioco per tutto il match. E se da una parte le ragazze di coach Pistola non sono riuscite ad esprime il loro miglior gioco, nella metà campo ospite Bussoli e compagne hanno, invece, regalato una prestazione da applausi, convincente e determinata. L’attacco è stata l’arma vincente di Pinerolo che si è espressa con un 42% di positività contro il 29% delle avversarie. Top scorer e MVP del match Adelina Ungureanu, braccio armato da 17 punti. Bene anche Akrari con 10 punti e Nemeth che in poco più di un set ha messo a segno 8 punti.

LA PARTITA

1 SET | Subito un break per Pinerolo con Akrari a muro e Storck in attacco. L’errore al servizio di Sorokaite e il muro di Aleksic su Ungureanu riportano immediatamente il punteggio in parità (3-3). Le ospiti provano ad allungare nuovamente, Ungureanu da nove metri sigla un punto diretto poi Storck sfrutta bene le mani del muro per il +3 (7-10). Ace di Akrari ed è 11-14. Pistola ferma il gioco e al rientro in campo le padrone di casa mettono a segno un parziale di 2-0 (13-14). Pinerolo riprende palla con l’errore al servizio di Giovannini e incalza con Akrari ben servita da Cambi (16-21). Nel finale le biancoverdi si rifanno sotto, spinte da Kosheleva entrata per Giovannini, ma Ungureanu conquista il cambio palla e set point. È la fast di Polder a chiudere 22-25.

2 SET | Partenza super per la Wash4Green trascinata dal braccio armato di Ungureanu (2-7). Polder ferma Degradi poi è Cambi a giocare d’astuzia e firmare il punto del 4-10. Mingardi tiene in gioco le sue ma Pinerolo conquista ancora una lunghezza con il tap in di Akrari (7-14). Le pinerolesi guidano il gioco concedendo poco o nulla alle avversarie. Solo nel finale la Megabox tenta una timida reazione con Kosheleva in prima linea e Mingardi al servizio ma Ungureanu riporta palla nella propria metà campo e sfrutta bene una palla a filo rete per chiudere e portare le compagne sul 2-0 (18-25).

3 SET | Avvio equilibrato nel terzo parziale. Nella metà campo ospite Marchiaro opta per Nemeth al posto di Storck. Degradi gioca bene con le mani del muro ma Nemeth risponde bene (5-5). A metà set la Wash4Green allunga, Cambi mura Kosheleva, Degradi non trova il rettangolo rosa e Nemeth prima attacca di potenza poi piazza un pallonetto dietro il muro per il 10-13. Pistola chiama time out per fermare la corsa delle pinerolesi ma Sorokaite al servizio incrementa il vantaggio con Ungureanu che la segue a ruota (11-17). Troppi errori nella metà campo di casa favoriscono la fuga delle piemontesi. Diventa un monologo ospite chiuso 17-25 dall’ace di Cambi.

SALA STAMPA

Adelina Ungureanu MVP (Wash4Green Pinerolo): «Sono molto contenta perché abbiamo portato a casa tre punti vincendo 3-0. Sono orgogliosa della nostra prestazione, abbiamo fatto quello che il mister ci ha chiesto. Siamo contente e adesso pensiamo già alla prossima partita».

Camilla Mingardi (Megabox Ond. Savio Vallefoglia): «Trovo pochissimi lati positivi di questa partita in questo momento. Non ho la lucidità per fare un commento corretto. Mi sembra che non abbia funzionato niente, a partire dalla ricezione e in generale i colpi di attacco, non abbiamo fatto una buona partita. Questa gara è da dimenticare, adesso giocheremo ogni tre giorni e questo ci porta a pensare già da domani alla prossima partita consapevoli che dovremmo cambiare un po’ di meccanismi».

IL TABELLINO

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA 0

WASH4GREEN PINEROLO 3

Parziali (22/25, 18/25, 17/25)

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Degradi 7, Aleksic 9, Mingardi 11, Giovannini 1, Dijkema, Mancini, Panetoni (L), Kosheleva 8, Gardini 1, Cecconello 2, Provaroni, Scharman. Non entrate: Passaro, Generali (L). All. Pistola.

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 8, Cambi 5, Polder 6, Storck 4, Akrari 10, Ungureanu 17, Moro (L), Nemeth 9, Bussoli. Non entrate: Cosi, Rostagno, Di Mario (L). All. Marchiaro.

ARBITRI: Verrascina Antonella, Salvati Serena.

NOTE: Spettatori: 663. Durata set: 29’, 24’, 24’. Tot 77’. MVP: Adelina Ungureanu.