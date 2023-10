Il cuore della Novipiù non basta: nel finale passa Treviglio

Out Martinoni e Fabi, il resto del roster stringe i denti, e anche se con qualche fallo di troppo sulla schiena, i ragazzi di coach Fabio di Bella si battono fino alla fine. La stanchezza si fa sentire ad inizio ultima frazione, ma Pepper (28 punti totali) e compagni non alzano bandiera bianca mai.

Mercoledì si tornerà di nuovo in campo. Alle ore 18 al PalaEnergica Paolo Ferraris arriverà la Juvi Cremona. Una sfida da giocare con i denti e provare a far propria.

Monferrato che scende in campo con Calzavara, Kelly, Pepper, Poom e Zucca. Primi punti di giornata sono di Poom. Poi due belle triple di Pepper che fa capire subito di che pasta è fatto. Chiuderà a 28, ennesima prestazione monumentale la sua. Giuri non si fa pregare più di tanto e inizia con la sua specialità: la bomba. Primi punti dal campo per Miaschi. Harris si costruisce un bel tiro: 12-8. Pepper accorcia. Giuri con un gioco da 3 punti. Kelly si sblocca dalla lunetta. Tripla di Poom. 16-15 con cui si chiude prima frazione. Inizia a segnare anche Pollone. Risponde Fantoma. Si sbaglia parecchio in questa fase. Vitali aggiusta le statistiche ai liberi. Tripla di Pepper che trova il pareggio sul 20-20. Guariglia riporta sul +2 i suoi. Ancora Fantoma. Le percentuali da 3 punti di Treviglio sono bassissime. Il contropiede di Harris costringe coach Di Bella al timeout. Packer schiaccia di prepotenza. Giuri allunga sul +9, poi finale tutto rossoblu. Poom duella come un drago. Kelly e poi Pepper. 40-37 al’intervallo.

Il terzo quarto è difficile da descrivere. Treviglio scappa subito sul +10. Miaschi entra dentro, Giuri punisce da fuori. Poi inizia lo show dalla distanza. Fantoma, Pepper, Kelly da tre praticamente nel giro di un minuto. Sul 47-46 Treviglio chiama timeout ma Monferrato ha la determinazione giusta per trovare il vantaggio. Kelly e Pepper, che al momento sta viaggiando su 5/6 da 3, allungano. La tripla allo scadere dei 24” di Calzavara vale addirittura il +8. Treviglio però a testa bassa torna subito dentro alla partita. L’attacco rossoblu si inceppa ed il quarto si chiude sul 57-57 complice l’ennesima acrobazia volante di Packer.

Tornati in campo la Blu Basket riesce nell’affondo decisivo. Miaschi attacca alla perfezione il ferro. Altra schiacciata di Packer. Parziale 12-0, interrotto dal libero di Zucca. Treviglio spinge. Sacchetti e Vitali da fuori. Poom per cercare di rimettersi in carreggiata, altri siluri di Miaschi e Pollone.

La Novipiù si riprende dallo shock e nonostante la fatica si rende protagonista di giocate davvero entusiasmanti facendo nuovamente spaventare il PalaFacchetti. Fantoma 5 punti consecutivi. Tripla di Kelly. 76-69. Vitali per un nuovo allungo ma i canestri di Poom e Calzavara valgono il -5 a 2’ dalla sirena. Treviglio però stringe i denti e la porta a compimento.

Finisce 88-79 ma complimenti a questi ragazzi che non mollano davvero mai.

Gruppo Mascio Treviglio 88

Novipiù Monferrato Basket 79

Parziali (16-15, 24-22, 17-20, 31-22)

Gruppo Mascio Treviglio: A.j. Pacher 23 (8/12, 0/2), Marco Giuri 15 (1/1, 4/7), Federico Miaschi 14 (5/7, 1/7), Tommaso Guariglia 9 (4/8, 0/2), Brian Sacchetti 8 (0/2, 2/2), Terrell Harris 6 (3/6, 0/3), Luca Vitali 6 (0/2, 1/3), Matteo Pollone 5 (1/1, 1/2), Simone Barbante 2 (1/1, 0/0), Andrea Guerci 0 (0/0, 0/0), Leonardo Falappi 0 (0/0, 0/0), Bruno Cerella 0 (0/0, 0/0)

Novipiù Monferrato Basket: Dalton Pepper 28 (6/8, 5/8), C.j. Kelly 15 (1/9, 3/8), Karl markus Poom 15 (3/4, 3/9), Tommaso Fantoma 14 (5/9, 1/4), Andrea Calzavara 6 (0/4, 2/3), Dario Zucca 1 (0/3, 0/4), Nicolo Castellino 0 (0/1, 0/1), Tommy Pianegonda 0 (0/1, 0/0), Niccolo Martinoni 0 (0/0, 0/0), Alessandro Baj 0 (0/0, 0/0), Agustin Fabi 0 (0/0, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0)