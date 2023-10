Il Silver di Eurogymnica plurimedagliato a Candelo

Per nulla turbate dal passaggio dall'ora solare a quella legale, ispirate dai successi in terra lombarda delle compagne di scuderia del Gold, le EGirls del settore Silver sono scese in pedana oggi a Candelo, dove per la regia della Rhythmic School di Tatiana Shpilevaya è andata in scena la 3^ Prova del Campionato Regionale individuale LC.

Sono tre gli ori che le ginnaste accompagnate da Daniela Bertolino e Francesca Caretto si sono conquistate a colpi di piccoli attrezzi.