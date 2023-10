Giaguari - Le partite della 3^ giornata dei Campionati Giovanili 2023 di Football Americano

Nel pomeriggio di sabato va in scena il derby piemontese tra i Giaguari ed i Blitz per la categoria Under 15. I Giaguari si presentano da capolista e prendono subito in mano le redini della partita recuperando un fumble avversario alla primissima azione. Poco dopo è Mattia Papeo a violare la end zone per l’8-0 iniziale grazie alla trasformazione di Giosuè Papeo.

Ad inizio secondo quarto è ancora la combinazione tra i fratelli Papeo a portare i Giaguari sul 16-0. I Blitz si riportano sotto grazie all’unico grosso errore difensivo della giornata dei Giaguari, ma l’attacco ricomincia a macinare yard e punti, e due touchdown di Riccardo Brancaleoni prima dell’intervallo rimettono le cose a posto per i torinesi.

Nel terzo e quarto quarto i Giaguari non mollano il piede dall’acceleratore e vanno ancora a segno con Luca Borri e Brancaleoni per il 48-8 finale. Una buona prova per i Giaguari, con una difesa finalmente convincente che ha concesso pochissimo ai Blitz grazie anche ai tre turnover (intercetto di Mattia Di Tommaso e fumble recuperati da Riccardo Aviano e Giosuè Papeo) che non hanno lasciato spazio all’attacco avversario. Da rimarcare il rientro in campo di Viola Giardina dopo l’infortunio patito ai Campionati Europei di Flag che l’ha tenuta al palo per due mesi ma che ora è pronta al rientro per dare il suo contributo.

Liquidata senza troppi patemi la pratica Blitz, la testa va già al 12 novembre, quando i Giaguari saranno di scena al Vigorelli di Milano e si giocheranno la testa del girone con i Rhinos, finora l’unica squadra ad averli messi in difficoltà.

Domenica storica a Milano, dove i Giaguari infliggono ai Seamen una delle peggiori sconfitte nella pluriennale storia delle sfide a livello giovanile tra le due squadre.

Partono subito forte i Giaguari, con un ritorno di kickoff da 84 yard che propizia il touchdown di Francesco Papeo. Poco dopo arriva il primo touchdown pass di Tommaso Bairo su Paolo Lazzaretto e, in rapida sequenza, la seconda segnatura di Papeo a chiudere il primo quarto 21-0 per gli ospiti.

Simone Balzo calcia tra i ali un field goal da 20 yard e poi è ancora la Bairo-Lazzaretto connection ad andare a segno. All’intervallo i Giaguari sono avanti 31-0 ed in pieno controllo della partita.

Nel terzo quarto Bairo cambia obiettivo e completa il suo terzo touchdown pass personale per Luca Bertuol. Lo score è 37-0 e la partita va in running clock.

Nel quarto quarto i Seamen hanno un sussulto d’orgoglio e segnano due touchdown in rapida successione, ma i Giaguari hanno ancora abbastanza birra in corpo per rispondere con il quarto touchdown pass di Bairo, nuovamente per Bertuol, che fissa il punteggio sul 44-12 finale dopo la trasformazione di Balzo.

Dopo questa dimostrazione di forza, la under 18 si prende un turno di riposo e si prepara per il ritorno con i Rhinos che, come per la Under 15, sarà decisivo per la leadership del girone.