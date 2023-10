B2 F Mts Santena - 4^ giornata di Campionato

Ecco finalmente la prima vittoria dell'Mts Santena e con lei i primi tre punti della stagione, che arriva al termine di una partita durata un' ora e 50 minuti, contro una squadra di ex: ex allenatore e ex giocatrice!

Destefanis e compagne infatti prima del campo hanno dovuto gestire il fattore emotivo, visto che dall'altra parte della rete a gestire la formazione di casa c'è coach Di Martino, ex allenatore della formazione santenese, nonchè uno dei protagonisti della promozione dello scorso anno, insieme a Marta Girardi ex giocatrice per ben due anni delle tigri santenesi.



Quattro set intensi giocati con andamento altalenante da parte di Destefanis e compagne che sono partite recuperando un parziale di 6 punti, vincendo poi ai vantaggi il primo set. Nelle frazioni successive, dopo un inizio in pieno equilibrio, ecco le accelerate delle santenesi, che hanno dovuto tirare fuori tutta la grinta e la determinazione per poter vincere contro le padrone di casa, che si sono dimostrate più ostiche del previsto e poco arrendevoli.

Nel primo set coach Bellagotti schiera: Rolle in palleggio, Nardoianni opposto, Scapati e Destefanis in centro, Zapryanova e Busso in banda, Ferrua libero.

Come anticipato la partenza non è stata delle migliori al primo turno al servizio del Caselle, Destefanis e compagne si ritrovano sullo 0 a 6, costringendo coach Bellagotti al primo time out del set. Piano piano le tigri sentenesi riordinano le idee e recuperano un po' lo svantaggio. Al secondo turno al servizio di Zapryanova con un parziale di tre punti si arriva al 15 a 12 per le padrone di casa. Con il turno al servizio di Busso, grazie ai due muri di Scapati si arriva al 19 pari. Da qui in poi si ricomincia la "danza" dei vantaggi, sul 23 a 22 per il Caselle entra Caretto al posto di Zapryanova. Con due attacchi di Nardoianni sulle mani del muro avversario e un fendente di Busso in diagonale il set se lo aggiudicano le tigri santenesi per 26 a 24.

Nel secondo set, coach Bellagotti schiera nuovamente il sestetto iniziale e l'equilibrio la fa da padrone per buona parte della frazione. Solo sul finale le tigri hanno il guizzo per poter chiudere a loro favore anche questo set. Sul 21 a 20 entra ancora una volta Caretto al posto di Zapryanova, al servizio e mette a segno anche un ace portando così le tigri sul 23 a 21. Per il 24° punto ci pensa Nardoianni con un fendente in diagonale, che la stoica difesa del Caselle non riesce a neutralizzare. Il set ball arriva grazie ad un errore al servizio delle padrone di casa che lasciano il secondo set per 25 a 23.

Nel terzo set si schiera ancora una volta il sestetto di inizio partita e dopo un inizio in pieno equilibrio fino al 10 pari, le tigri santenesi non riescono a giocare disinvolte come nelle prime due frazioni, incassando più errori che punti e presto il Caselle passa in vantaggio con un parziale di 5 punti. Sul 10 a 15 coach Bellagotti è costretto a chiamare il suo primo time out. Ancora una volta entra Caretto al posto di Zapryanova per dare un po' più di sicurezza in ricezione e sul 15 a 22 effettua un doppio cambio facendo entrare Saccinto la posto di Nardoianni e Pertusio al posto di Rolle, ma non si ottiene l'effetto sperato e il set viene ceduto alle padrone di casa del Caselle per 25 a 18.

Nel quarto e decisivo set, coach Bellagotti, sceglie Caretto al posto di Zapryanova e anche in questa frazione si inizia in pieno equilibrio fino al 9 pari, quando Destefanis e compagne compiono l'ennesimo guizzo necessario per passare in vantaggio e portarsi un po' a distanza. Con il secondo turno al servizio di Rolle infatti, grazie ad un attacco di Nardoianni e due di Busso le tigri santenesi si portano sul 13 a 9. Con il turno al servizio di Busso che mette a segno anche un ace e con un parziale di 4 punti porta le santenesi sul 17 a 10. Sul finire del set il muro e gli attacchi di Scapati iniziano a fare la differenza, ma il 24° punto e il 25° punto li mette giù, ancora una volta Nardoianni con due attacchi imprendibili e chiude tutte le ostilità per 25 a 22.

La prossima settimana l'Mts ospita fra le mura di casa il Savigliano che vince in casa, un po' a sorpresa, contro la "corazzata" Alessandria .



CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 FEMMINILE - GIRONE A - GIORNATA 4^

CASELLE VOLLEY 1

MTS SER SANTENA 3

Parziali (24-26 23-25 25-18 22-25)

Mts Ser Santena: Scapati 16, Busso 15, Nardoianni 14, Destefanis 11, Caretto 6, Zapryanova 3, Rolle 1, Pertusio 0, Bertotto N E, Schiavon N E

Liberi: Ferrua, Sandrone

Allenatori: Bellagotti, Scomazzon

Team manager: Cannizzaro