Bertram Derthona: apertura biglietteria per la sfida contro Germani Brescia

Reduce dal solido successo sul campo del Banco di Sardegna Sassari, la Bertram Derthona si appresta a vivere un’altra settimana importante della propria stagione. Domani la squadra allenata da coach Ramondino sarà di scena sul campo del Tofas Bursa alle ore 18 italiane per la seconda giornata del Gruppo H della BCL, mentre domenica 5 novembre alle ore 17 i Leoni scenderanno in campo sul parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris per affrontare la Germani Brescia degli ex Semaj Christon e Amedeo Della Valle.

La Società comunica che, a partire dalle ore 16 di oggi, lunedì 30 ottobre, sarà attiva la vendita dei biglietti per assistere all’incontro. Sono tre le modalità di acquisto: la sede di via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico (dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 fino a venerdì 3 novembre, dalle 10 alle 12 di sabato 4 novembre), il sito di Vivaticket e la biglietteria del palazzetto di Casale Monferrato il giorno della gara.

Fino a esaurimento dei posti disponibili, sono acquistabili sedute in tutti i settori del PalaEnergica. Le riduzioni rispetto al prezzo intero vengono applicate agli Under 18 e agli Over 65. Di seguito la tabella con i costi dei biglietti nei vari settori:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre 50 € 40 € Parterre Bianconero 40 € 30 € Tribune 20 € 15 € Curve 10 € 8 €

Per ogni ulteriore informazione relativa all’acquisto dei biglietti è possibile contattare la Società recandosi presso la sede di via San Marziano 4, telefonando al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it

Come in occasione di tutte le sfide casalinghe della stagione, Bertram Derthona mette a disposizione dei tifosi il pullman gratuito per raggiungere il palazzetto di Casale Monferrato. La partenza è fissata alle ore 15 di domenica 5 novembre dal piazzale antistante il PalaCamagna di Tortona. Il termine ultimo per riservare il proprio posto a bordo è fissato alle ore 17 di giovedì 2 novembre.

Per prenotare il servizio è possibile recarsi presso la sede di via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico, telefonare al numero 0131 1953689, scrivere una mail a segreteria@derthonabasket.it oppure contattare Fabio Massiglia via WhatsApp al numero 338 7525914

Un’altra grande sfida attende i Leoni: viviamo insieme la partita contro la Germani Brescia.