H.C. Valpellice Bulldogs Spirito Reale, il recap della settimana

Il Valpellice Bulldogs Spirito Reale perde 5-0 ad Alleghe, nel campionato di hockey su ghiaccio IHL (Serie B), ma il risultato è troppo severo. I veneti sono stati più cinici sottoporta, mostrando uno Zherdev dominante (non solo per le tre reti) e un portiere, Scola, in gran serata. Restano i limiti dei biancorossi nella capacità realizzativa. E – diceva monsieur de La Palice – se non si segna non si vince.

Mancano Canale, Gay, Payra e Porporato. Le Civette di Marco Scapinello sono, invece, al completo e in gran forma, reduci dal bel successo nel derby a Feltre.

L'Alleghe parte bene, ma la squadra allenata da Dino Grossi trova presto le contromisure. La gara è equilibrata, gli arbitri lasciano correre e il cronometro viaggia senza interruzioni (né emozioni). Sarebbe un onesto 0-0, se non fosse che, al 12'51", con un cambio in itinere, Zherdev tira in modo non irresistibile, ma trova lo spiraglio: 1-0.

Filippo Salvai fallisce il disco del potenziale pareggio, mentre Martina, ben smarcato da un lancio di Long, è fermato in fuori gioco dubbio.

La ripresa è ben più viva. L’arbitro vede subito due interventi fallosi contemporanei di Cordin e di Mondon Marin. Del 5 contro 3 approfitta Ganz, che però interviene quando il portiere Basraoui è parzialmente in possesso del disco. Breve consulto con il linesman e gol convalidato.

L’Alleghe alza il ritmo per cercare il ko, ma la difesa combatte e l’attacco costruisce. Scola è costretto a dimostrare il suo valore, fermando, tra gli altri, Filippo e Tommaso Salvai, Martina e Fornasetti (manca “solo” il tiro migliore). Uno spearing – cioè un colpo con la punta del bastone – di De Silvestro al basso ventre di Filippo Salvai è sanzionato con 2+2 dagli arbitri, che ritengono di escludere una penalità più severe per le conseguenze non gravi dell’intervento.

Il terzo tempo comincia con l’Alleghe al tiro nonostante l’inferiorità numerica. Non è un buon segno. Zherdev – giocatore con 446 partite e più di un punto di media in NHL – si smarca perfettamente e tocca in porta a gabbia sguarnita.

Per la Valpe è la botta psicologica definitiva. Arrivano ancora due reti di Zherdev e Moroder, mentre Scola impedisce con bravura perfino il gol della bandiera, soprattutto a Cordin lanciato a rete.

ALLEGHE HOCKEY 5

ALPELLICE BULLDOGS SPIRITO REALE 0

Parziali (1-0, 1-0, 3-0)

Alleghe Hockey: 31 Gianni Scola; 5 Nicola Soppelsa-24 Matteo Da Tos, 17 René Vallazza-9 Mattia Gaier, 23 Milos Ganz (C)-34 Thomas Angoletta, 26 Matthias Manfroi-20 Godstime Dariz; 22 Francesco Soppelsa-59 Andreas Vinatzer-15 Gabriel Vinatzer, 16 Tobias Moroder-3 Juho Mäkëla-93 Nikolai Zherdev, 71 Thomas De Silvestro-10 Loris De Val-18 Davide Testori, 86 Marwin Martini-91 Erik Caldart-39 Nicolò Fontanive. Ne: 2 Mathias De Nardin. Coach: Marco Scapinello.

Hc Valpellice Bulldogs Spirito Reale: 80 Andrea Basraoui; 74 Samuele Ravera-28 Jean Nicolò Leger, 19 Moreno Rosso-97 Gabriele Morel, 3 Simone Bertin-24 Andrea Ricca; 61 Matteo Mondon Marin-53 Filippo Salvai (C)-18 Federico Cordin, 17 Andrea Fornasetti-34 Tommaso Salvai-29 Cristian Long, 54 Paolo Gardiol-45 Lorenzo Martina-9 Davide Segatel, 14 Gabriele Piccoli. Ne: 32 Lorenzo Culasso. Coach: Dino Grossi.

Arbitri: Luca Zatta e Patrick Theo Gruber – Andrea Carrito e Mauro De Zordo.

Reti: Zherdev-Moroder-Soppelsa (A) 12'51"; Ganz-Zherdev (A) 21'24" sup2; Zherdev-Moroder-Mäkëla (A) 44'25"; Zherdev-Mäkëla-Ganz (A) 49'00"; Moroder-Mäkëla (A) 56'22" inf.

Primi tre punti per la seconda squadra senior dell’H.C. Valpellice Bulldogs Spirito Reale, impegnata in IHL Division 1. La sfida casalinga di sabato sera con i Milano Devils è stata, però, più complicata del previsto. I ragazzi di Roberto Martina hanno, forse, giocato in modo meno brillante rispetto al solito, ma sono stati concreti e – nel finale – hanno chiuso molto bene, impedendo agli ospiti un vero assalto finale. È finita 4-3, con rete di Riccardo Tarditi, doppietta di Matteo Bellora e sigillo finale di Oleksandr Liubimov.

L’Under 19 di Dino Grossi non fallisce l’appuntamento con la vittoria: 4-1 nel match casalingo di domenica 29 con la Foxes Academy (squadra giovanile di riferimento del Bolzano), sorpasso ai danni degli Storm Pinerolo e “aggancio” al Fassa all’undicesimo posto, a quota 9 punti. Matteo Bellora ha ripetuto la doppietta siglata la sera prima in IHL Division 1. Gli altri due gol sono stati di Alessandro Micheletti e Filippo Solaro.

Nonostante si sia presentata a Selva di Val Gardena, nel pomeriggio di sabato 28, senza diversi elementi, l’Under 16 di Jari Ermacora ha travolto 1-21 il Gherdëina, formazione giovane e inesperta. I tre punti valgono il sesto posto nel Girone B, a pari punti con Aosta Gladiators e Pergine. In rete Mistral Borno (4), Andrea Vaccarino (3), Lorenzo Blanchetti (2), Guglielmo Guaglione (2), Nicolò Chiabrando (2), Bartolomeo Jouve (2), Joel Borno, Gioele Albis, Diego Chiodo, Alessandro Micheletti, Edoardo Odino e Federico Costabello.