BEA Chieri vince al fotofinish, finale thriller al Pala Gialdo

Quinta giornata in archivio per il Girone A del campionato di Serie C. I Leopardi battono CUS Piemonte Orientale in una gara dal finale al cardiopalma, deciso da un canestro di Andrea Stella. Partenza a fionda per gli ospiti, che riescono a trovare altissime percentuali al tiro, ma la difesa a zona schierata da coach Conti permette ai Leopardi di tornare in partita. In un secondo tempo molto equilibrato, con molti ribaltamenti di fronte, BEA la vince con una tripla di Alex D’Arrigo e un canestro ad 1 secondo dalla fine di Stella.

LA GARA

Ancora molti infortuni per i Leopardi: coach Franz Conti schiera D’Arrigo, Moris, Corrado, Ruà e Stella alla palla a due. CUS Piemonte Orientale risponde con Pezzulla, Billi, Riva, Grattarola e Lisini. Primo quarto più complicato del previsto per i padroni di casa, che non riescono a difendere con la solita pressione. Gli ospiti sono bravi a creare delle conclusioni aperte da oltre l’arco, colpendo soprattutto con Pezzulla e Billi. Sul finale del primo periodo, Stiffi e Ruà accorciano le distanze fino al -5. Seconda decina più equilibrata, che vede i Leopardi affidarsi ad uno strepitoso Corrado, autore di 28 punti e 9 assist nella gara.

Le triple del numero 7 sono un rebus per la difesa alessandrina, con BEA che si porta in vantaggio. I ragazzi di coach Ponta si affidano a Lorenzo Billi, che con due canestri in fila porta i suoi sul +9. Sul finale del primo tempo, BEA trova qualche buona costruzione al tiro, che porta a dei canestri che permettono di riaccorciare sul 36 a 39 dell’intervallo.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, BEA ha un’altra faccia. Il terzo periodo da una forte scossa alla gara, con coach Franz Conti che mette in campo la difesa a zona. In attacco, i Leopardi riescono a far circolare molto bene il pallone, trovando tiri aperti ad alta percentuale. Nell’ultima decina, CUSPO rimette le cose a posto, trovando la soluzione alla zona fino a quel momento molto difficoltosa da decifrare. Sempre Billi che paga la cauzione, riportando in parità la contesa a 5 minuti dal termine.

Negli ultimi 5 minuti, la partita diventa ancor più avvincente: tantissimi ribaltamenti di fronte, con BEA che riesce a difendere molto bene a zona guidata da un eroico Edoardo Ruà da 6 palle recuperate e 3 stoppate. Ad un minuto dal termine, Alex D’Arrigo infila una tripla pesantissima per le sorti della gara, ma CUS Piemonte Orientale risponde con Pezzulla. A 10 secondi dalla fine, rimessa da lato per i Leopardi, che mettono il pallone nelle mani di Corrado. Il numero 7 gioca il Pick and Roll con Stella, servendo il numero 8 per il canestro che vale la vittoria.

IL COMMENTO

«Siamo partiti più leggeri, abbiamo fatto un solo fallo nei primi dieci minuti, permettendo agli avversari di avere alte percentuali al tiro – commenta coach Franz Conti – Siamo poi riusciti ad alternare la zona e la uomo molto bene, i ragazzi hanno avuto una reazione super, sono riusciti a rimanere in partita nonostante le difficoltà. Era una partita importante da vincere, e direi che è stata una vittoria più che meritata».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Dopo la vittoria casalinga, i Leopardi si preparano ad un’altra trasferta complicata. Sabato 4 novembre i ragazzi di coach Conti saranno di scena al PalaBiella per la sfida con Biella Next. Palla a due alle ore 20:15.

BEA CHIERI 86

CUS PIEMONTE ORIENTALE 84

Parziali (18-23, 36-39, 62-54)

CHIERI: Corrado 28, Ruà 14, Moris 13, D’Arrigo 11, Stella 9, Stiffi 5, Quagliotto 3, Origlia 3, Bianco N.E., Viggiano N.E. All. Conti, Ass. Colò, Prep. Turetta, Acc. Monteleone, Mass. Oddenino, Add. Arbitri Mazzardis

CUSPO: Billi 26, Riva 12, Lisini 12, Pezzulla 11, Rota 10, Mogni 9, Grattarola 4, Conficoni, Rovina, Barbero N.E. All. Ponta, Ass. Montano