Igor Agil Volley: settore giovanile, il recap della settimana

Serie D e U16 Regionale: una sconfitta e una bella reazione

Senza e con bottino. Questo il week end delle Igorine di Valeria Alberti che perdono in serie D a casa di Safa 2000 Torino 3-1 (25-21; 19-25; 25-16; 26-24) e vincono in U16 Regionale contro Cuneo 3-0 (25-10, 25-14; 25-13).

«In D è il risultato che meritiamo per il gioco espresso che non è stato dei migliori, avremmo potuto fare qualcosa di più, - dice l’allenatrice - ho chiesto alle ragazze una reazione il giorno dopo nel campionato giovanile e c’è stata. Cuneo ci ha dato la possibilità di far giocare tutte e tutte hanno risposto presente, di questo sono contenta».

Il prossimo sarà un fine settimana importante: in casa sabato 4 alle 17 si gioca contro Vercelli in D, formazione esperta; domenica sempre in casa alle 11 contro Asti che è la favorita del girone.

U18, buon inizio: battuta Verbania

Buon inizio nel campionato giovanile per le Igorine di Barbara Medici. A casa di Verbania finisce con 0-3 (16-25; 10-25; 13-25). Prossimo appuntamento domenica 5 alle 18 a casa di Issa Novara.

U16 Ecc territoriale e Prima divisione: 4 punti nel week end

Al via il doppio impegno anche per le Igorine di Emanuele Cappato. La squadra ha conquistato un punto contro Acqui Terme chiudendo al tie break 2-3 (20-25; 25-16; 14-25; 25-20; 13-15) per le avversarie e ha poi esordito al meglio in Prima divisione con un bel 3-1 (25-18; 22-25; 25-18; 25-12) contro Gaglianico.

«Nel computo totale, direi un pomeriggio positivo, - dice l’allenatore - in U16 purtroppo perdiamo ancora una volta al tie break dopo una bella rimonta. La squadra sta crescendo, in campo stiamo bene. L’avversario ci ha messo molta pressione sulla ricezione e ogni tanto non siamo riusciti a fare ciò che volevamo. Nel secondo incontro della giornata, invece portiamo a casa una bella vittoria, con una partita, secondo set a parte, sempre in controllo. Il nostro gioco sta piano piano migliorando, vediamo ogni volta degli ottimi passi avanti sotto tanti aspetti e siamo contenti sia di come le ragazze lavorano in settimana sia di come poi si comportano in campo».

Prossimi appuntamenti domenica 5 alle 11 a Verbania nel campionato giovanile e in Prima divisione sempre domenica alle 20 derby a casa di San Giuseppe Trecate.

U14 Ecc territoriale: vittoria a Borgomanero

Sabato con il sorriso per le Igorine di Mattia Rossi. L’Under 14 Eccellenza territoriale vince 1-3 (25-12; 13-25; 20-25; 21-25) a casa di Sammaborgo Borgomanero. Soddisfatto l’allenatore: «Partita che ha mostrato ciò che prima o poi mi sarei aspettato succedesse: dopo un primo set sottotono chi è entrato dalla panchina ha fatto molto bene e ha evidenziato ancora di più quanto ci sia equilibrio e quanto siano importanti tutte le persone di questo gruppo». Prossimo appuntamento in casa domenica 5 contro Virtus Biella.

U14 territoriale: prima vittoria delle Igorine

Fra le mura di casa arriva la prima vittoria per l’U14 territoriale di Andrea Garagiola: battuta San Rocco 3-1 (25-19; 21-25; 25-14; 25-20). «Ovviamente son molto contento per la prima vittoria del campionato, - dice l’allenatore - tolto qualche alto e basso tipico di questa giovane età, iniziano a vedersi cose molto carine. Siamo sulla strada giusta e dovremo impegnarci sempre di più».