Club76: i risultati del weekend

Weekend in positivo anche in B2 per MTS Santena , che vince su Caselle Volley per 1-3. Prima vittoria per Santena, nel corso di una partita nervosa, in cui spesso la squadra non è riuscita a dare continuità al gioco. La qualità generale della squadra ha poi fatto la differenza, facendo esprimere un quarto set più controllato, in cui Santena ha portato a casa la vittoria. Prossimo step sabato contro Savigliano.

Per quanto riguarda la Serie B2 Under 18 , le ragazze del duo Moretti – Ollino hanno vinto 0-3 contro Gorla Volley (VA), in una gara positiva che fa guadagnare ben tre punti. Nel corso del match le ragazze hanno espresso un ottimo gioco in battuta, difesa e attacco, superando anche piccoli momenti di blackout, soprattutto nel secondo set e portando a casa la partita. Prossima gara al PalaFenera di Chieri domenica 5 novembre alle 18 contro Alba Volley.

La Serie C Playasti ha incontrato in casa Almese, cedendo 3-0. Nel primo set le ragazze sono uscite dal gioco troppo presto, mentre nei restanti hanno saputo esprimere un gioco migliore e più combattuto. In U16 regionale, invece, contro Cus Collegno hanno vinto 3-0. Alcune situazioni da migliorare hanno permesso all'avversario di rimanere aggrappato alla partita, durante la quale il Playasti ha usato comunque tutta la rosa delle giocatrici.

Partita difficile per la Serie D. Rasero Teloni Playasti Club76 cede 0-3 affrontando L'Alba Volley.

Mentre l'U14 Gold riposava, la prima divisione del Playasti ha declinato un ottimo gioco nel match contro Pgs Jolly, che termina 1-3. Nonostante le numerose assenze il Playasti gioca alla pari a lungo con il Jolly Castagnole ma esce sconfitto 1 a 3. Gli errori al servizio hanno pesato il doppio e di conseguenza anche un punto in più ceduto agli avversari.

TUTTI I RISULTATI

Venerdì 27 ottobre

• Prima Divisione Femminile C.T. Cuneo Asti Girone B: Club76 Playasti vs PGS Jolly 1-3

• Prima Divisione Azzurra Femminile C.T. Torino Girone C: GS Pino Azzurra vs Monviso Volley 3-0

• Prima Divisione Arancione Femminile C.T. Torino Girone E: Club76 Fenera GS Pino vs Balamunt Giordanino Distributori Automatici 0-3

• Prima Divisione Arancione Femminile C.T. Torino Girone F: McDonald's Leini Vol-ley Academy vs Club76 Fenera Chieri Silver 3-1

• Prima Divisione Maschile C.T. Torino Girone A: Toplay Kolbe Over vs Liquicredit Fenera Chieri '76 1-3

Sabato 28 ottobre

• Serie C F. C.R. Piemonte Girone A: Club76 Playasti vs Isil Volley Almese Massi 0-3

• Serie D F. C.R. Piemonte Girone B: Libellula Volley vs GS Pino Volley 3-0

• Serie D F. C.R. Piemonte Girone B: Rasero Teloni – Playasti Club76 vs L'Alba Volley 0-3

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Libellula Volley vs Club76 Playasti 2011 0-3

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone D: Club76 Playasti provinciale vs Volley Marene ASD 0-3

Domenica 29 ottobre

• Under 18 F. C.T. Cuneo Asti: Club76 Playasti vs Monvi LPM Bam 0-3

• Under 16 F. C.R. Piemonte Girone A: Club76 Playasti vs CUS Collegno 3-0

• Under 16 F. C.T. Cuneo Asti Girone A: Club76 Playasti vs PVB Bosca Canelli 0-3

• Under 16 F. C.T. Torino Eccellenza B: Vol-ley Academy Volpiano Ecc vs Club76 GS Pino Volley Blu 3-0

• Under 16 F. C.T. Torino Girone H: Pallavolo Val Chisone U16 vs Club76 Fenera Chieri 3-0

• Under 16 F. C.T. Torino Girone M: San Raffaele Gassino Blu vs Club76 Chieri GS Pino 3-0

• Under 15 M. C.T. Torino Girone A: Chisola Volley vs Liquicredit Fenera Chieri76 0-3

• Under 14 F. C.T. Torino Girone F: Club76 Fenera Chieri vs WS Lasalliano Volley 3-2

• Under 13 F. C.T. Torino Girone B: Club76 GS Pino vs Moncalierivolley Dravelli Bianca 3-0