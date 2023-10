Moto club Alfieri: Berger e Lazzarino vincono il Campionato regionale

Il moto club Alfieri di Asti chiude in bellezza il Campionato regionale enduro. L'ultima tappa si è svolta ieri, domenica, a Viverone (Biella). Il moto club chiude quarto nella classifica a squadre, con il team formato dai piloti Alessio Berger, Paolo Bertorello, Mattia Grande e Francesco Lodi.

LA CLASSIFICA DI CAMPIONATO

Terzo posto in Campionato per Gabriele Doglio nella Top Class, seguito, al quinto, da Nicola Nasi, al sesto da Edoardo Alutto. Ottavo e nono posto in classifica, rispettivamente, per Alberto Caronni e Christian Natta.

Terzo gradino del podio nella Codice per Pietro Ansaldi, mentre Alessio Berger vince il Campionato nella categoria Cadetti, seguito, al settimo posto, da Jacopo Rampoldi. Sabrina Lazzarino vince il Campionato nella categoria Femminile. Secondo gradino del podio per Mattia Grande nella Junior 2T, sesto per Christian Pietrangeli nella Junior 4T. Terzo posto per Davide Gallo nella Senior 2T, seguito, al settimo, da Federico Fanzio. Medaglia di bronzo per Filippo Alutto, che chiude terzo nella Senior 4T. Quinto posto per Luigi Guido Perocchio, sesto per Andrea Bugnone. Medaglia d'argento per Paolo Bertorello, che conquista il secondo gradino del podio nella Superveteran. Podio mancato per un soffio, invece, per Mauro Vanara, che chiude quarto nella Ultraveteran, seguito, al sesto, da Pier Luigi Truffo. Francesco Lodi vince il Campionato nelle Territoriali 4T, seguito, al quinto posto, da Massimo Rosso.

Nella classifica di Campionato a squadre il moto club Alfieri chiude quarto. Davanti all'Alfieri Mc Granozzo con Monticello al primo posto, seguito da Mc Dogliani e Mc Ceva.