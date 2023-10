Coppa Piemonte e Valle D’Aosta “Sprint Edition”, oltre 1000 atleti al Palanuoto di Torino

Spicca il doppio podio di Lucia Tassinario , terza nei 50 sl in 26”25 e nei 100 farfalla in 1’01”73 (vedi foto LC Zone) e finalista in 50 dorso (29”72) e 50 farfalla (27”96).

Non poteva esserci contesto migliore per disputare la prima gara della stagione. Nel fine settimana appena trascorso (28-29 ottobre), al Palanuoto di Torino, oltre 1000 atleti si sono radunati per la Coppa Piemonte e Valle d’Aosta “Sprint Edition” . A rendere il palcoscenico di altissimo livello, oltre ai numeri da record, hanno contribuito i grandi nomi presenti in vasca tra cui spiccano quelli dei big nazionali e internazionali Alessandro Miressi, Benedetta Pilato e Marco Orsi .

A questa lunga carrellata, si aggiungono gli interessanti riscontri dei più giovani, che hanno colto l’opportunità per cimentarsi nelle rispettive gare accanto ad atleti più esperti ed evoluti, e delle staffette, come sempre un ottimo termometro per misurare la salute del team.

Un debutto agonistico stagionale in grande stile per la ValleBelbo Sport. Il team che si allena presso il Centro Sportivo Orangym di Nizza Monferrato ha partecipato alla Coppa Piemonte e Valle d’Aosta “Sprint Edition” mettendo a segno una bella prova di squadra e producendo un lunghissimo elenco di primati personali.

Nella manifestazione che ha radunato oltre un migliaio di atleti con i fari puntati su Benedetta Pilato, campionessa mondiale ed europea ed ex primatista mondiale dei 50 rana, Alessandro Miressi, campione mondiale ed europeo e plurimedagliato olimpico, e su diversi campioni italiani assoluti e di categoria, non sono mancati gli acuti dei portacolori della società astigiana.

«Abbiamo iniziato davvero in grande stile in un contesto magnifico - ha sottolineato il direttore tecnico Pino Palumbo - i nostri atleti hanno colto al meglio la possibilità di gareggiare in un Palanuoto gremito come non mai, accanto ad atleti che sono delle vere eccellenze in ambito internazionale, sfruttando così le motivazioni e gli stimoli che sono tipici di un grande evento. Inoltre, non sono mancati i buoni riscontri cronometrici: è significativo come in quasi il 90% delle gare, i nostri atleti abbiano siglato il personale. Non poteva davvero esserci un debutto stagionale più proficuo».

Inoltre, a margine delle gare, sono state effettuate delle premiazioni da parte del Comitato Regionale Piemontese ad atleti e tecnici che si sono distinti nel corso della scorsa stagione: hanno ricevuto il riconoscimento Sara Curtis e il suo tecnico Thomas Maggiora, lo scorso anno portacolori del Team Dimensione Nuoto che quest’anno difendono i colori del CSR.