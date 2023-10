BEA Chieri: tutti i risultati del settore giovanile

Tra le soddisfazioni del Settore Giovanile dei Leopardi nell'ultima settimana, spicca la seconda vittoria consecutiva dell'U15 Eccellenza, in trasferta sul parquet di Alfieri Torino. BEA soffre nel primo quarto, poi rialza la testa e conquista altri due punti per la classifica.

Bene l'U17 Gold, alla prima vittoria con Banca del Monviso Carmagnola, e l'U13 Gold, che conquista il primo successo con Amatori Basket Savigliano.

Esordio vittorioso per i Top Junior sul campo di Auxilium Valdocco, mentre l'U17 Eccellenza cede a Derthona Basketball Lab. Sconfitta per i Ragazzi con Basket 2000 Nichelino.

U15 ECCELLENZA

ASD ALFIERI - BEA CHIERI SSDRL 53-60

Parziali: 10-17, 30-31, 43-50

BEA Chieri: Milani 4, Spennato 2, Giachino 10, Tarantino, Vacca 2, Montanella 8, Calò 4, Petrin 2, Obakhavbaye 17, Valentini 7, Sidari 2, Di Carlo 2. All. All. Allisiardi, Ass. Mastrorilli, Acc. Castelli.

U17 GOLD

BANCA DEL MONVISO CARMAGNOLA - BEA CHIERI 69-73

Parziali: 19-14, 39-26, 54-50

CARMAGNOLA: Chiavasso 2, Tabaku, Lingua, Servetto 18, Appendino 2, Peretti 3, Massa 3, Fiori 9, Sola 16, Demario 4, Beltrando 10, Defourville 2. All. Bergese, Ass. Gili.

BEA Chieri: Radatti 15, Massari, Giangualano 2, Gamba 2, Marchiori 3, Ricci 20, Scamardella, Molinari 2, Ahia 17, Cacciabue, Cascio 6, Gangitano 6. All. Bertulessi, Ass. Bonifacio.

U13 GOLD

BEA CHIERI - AMATORI SAVIGLIANO 87-43

Parziali: 21-19, 40-30, 65-38

BEA Chieri: Violante, Brugo, Luison S. 6, Mouaddine 6, Dalmasso 19, Porcu 4, Marino 19, Campanelli 1, Zuccarello 8, Di Bartolo 16, Mariani 6, Mantovani 2. All. Corrado, Ass. Cristina.

SAVIGLIANO: Maggiore, Cravero 2, Pasqualetto 2, Pintavalle 1, Depetris 5, Pirela 1, Arnolfo, Allasia 16, Tiwana 4, Giraudo 10, Cuni 2. All. Fiorito.

TOP JUNIOR

AUXILIUM VALDOCCO- BEA LEOPARDI SSDRL 50-96

Parziali: 7-30; 22-54; 32-74

BEA Chieri: Bertoglio 10, Alò 15, Bosio 4, Scialabba 3, Giorcelli 19, Iannucci, Consiglio 2, Munafò 9, Ricciardo 12, Barisone (K) 24. All. Mussio.

U17 ECCELLENZA

BEA CHIERI - DERTHONA BASKETBALL LAB 61-86

Parziali: 17-17, 35-36, 46-61

BEA Chieri: Marrese 8, Viggiano 14, Quagliotto 10, Bechis 9, Minetti, Trunfio NE, Guardalben 6, Altina 5, Origlia 7, Monaco NE, Pisciuneri 2. All. Conti, Ass. Bonifacio, Acc. Bechis.

DERTHONA: Korlatovic 12, Borasi, Bellinaso 17, Fogliato 13, Bresciani 7, Rey, Fonio Fracchia 14, Bordoni 1, Cattivelli, Chikal 7, Albertinazzi 8, Quaroni 7. All. Rocco.

RAGAZZI

BASKET 2000 NICHELINO - BEA CHIERI 66-32

Parziali: 15-12, 32-19, 50-25

BEA Chieri: Pezzoli, Carena 5, Sacchero 5, Billong, Vitrotti 2, Geraci 2, Magnetto 8, Bouali 8, Di Bitetto, Tarallo, Martis Gamba, Ambruoso 2. All. Pirocca.

NICHELINO: De Grandis 10, Colasante 10, Chiummarulo, Lorizia, Di Ciancia 18, Criscione 2, Ruotolo, Colasante 6, Cascino 2, Sunday 16, Colonnata, Avino 2. All. Bruna.