Abet Bra Basket: prima sconfitta casalinga per la squadra braidese

Al termine della quarta giornata di campionato erano cinque le squadre dirette inseguitrici di Ciriè con un record 3-1, la sfida era importante per rimanere attaccati alla testa della classifica e prendere un vantaggio sulla diretta avversaria.

Il primo quarto è scoppiettante, si susseguono continui capovolgimenti di testa al tabellone. La frazione è pari.

Nella seconda metà Negro trascina i suoi, ma Biella corre e punta in uno contro uno per trovare la via del ferro. Pulina con il buzzer beater regala il +3 al termine della seconda frazione di gioco.

Il rientro in campo vede i padroni di casa attirare dei falli e sfruttare le situazioni di gioco con dei buoni tiri aperti.

A una manciata di pochi minuti al termine della gara quando i più avrebbero scommesso ormai sulla vittoria dei casalinghi, Biella mette a segno un parziale deciso, che indirizza la partita verso gli ospiti.

«Abbiamo giocato una partita nel complesso buona. Paghiamo le scelte poco lucide nel finale di gara, sicuramente per un utilizzo protratto a lungo di alcuni giocatori. A tratti l’uno contro uno difensivo non è stato difeso in modo responsabile come nelle altre gare e questo ha permesso a Biella di accelerare. Diventa importante trovare continuità di rendimento, anche dai ragazzi che partono dalla panchina poiché il loro contributo è decisivo quanto quello degli starters» - il commento di coach Siragusa.

Prossimo appuntamento sabato 4 novembre alle ore 21 a Ciriè.

BT71 Abet Bra 82

Biella Next 87

Bra: Cortese 22, Pulina 20, Negro 17, Corvalan 15, Canepa 4, Zabert 2, Bernabei 2, Eirale, Ferrero, Oberto, Bernocco, Agosto.

Biella: Leonardi, Aimone 13. Di Miccio 6. Squizzato 3, Barbera, Moscatelli, Alberto 21, Cena, Vercellino 3, Bamba 15, Lomele 7, Sartore 19.