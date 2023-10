Consegnato ieri a Ettore Messina il Premio ‘Nico Messina’ 2023

Si è svolta ieri, nella splendida cornice del Teatro Civico di Tortona, la cerimonia di consegna della quinta edizione del Premio ‘Nico Messina’, che vuole ricordare l’indimenticato Professore e celebrare un grande allenatore della pallacanestro italiana. Tortona è stata la città in cui coach Messina ha iniziato una carriera che lo ha visto arrivare ai vertici della pallacanestro italiana. Un percorso analogo a quello del Derthona Basket, la squadra in cui ha mosso i primi passi da allenatore.

E in una serata così particolare e intrisa di significato, nell’albo d’oro del premio è entrato Ettore Messina, capo allenatore dell’EA7 Emporio Armani Milano e uno dei coach più vincenti della nostra pallacanestro.

Dopo il saluto istituzionale del Sindaco Federico Chiodi e l’apertura dell’evento del Presidente del Derthona Basket Marco Picchi, sul palco – in un prestigioso salottino moderato da Benedetta Abbruzzese, Direttore Comunicazione del Derthona Basket – sono saliti Giovanni Lamorte e Gianfranco Pace, rispettivamente Presidenti della FIP e del Comitato Nazionale Allenatore della Basilicata, due icone del basket italiano come Dino Meneghin e Carlo Caglieris, e Andrea Capobianco, CT della Nazionale femminile. Sono stati diversi gli aneddoti e i ricordi legati a coach Nico Messina emersi in questa prima parte della serata.

Nella seconda parte, sul palco è salito il vincitore dell’edizione 2023, Ettore Messina, che ha raccontato del suo ricordo del Professore, di alcuni aneddoti dei suoi inizi in panchina e di alcuni momenti importanti della sua carriera. L’evento si è concluso con la cerimonia di premiazione.

Alla presenza di istituzioni, di rappresentanti del Derthona Basket e del BCC Derthona Basket e di appassionati di pallacanestro, la quinta edizione del Premio ‘Nico Messina’ è stata l’occasione per vivere una serata di ricordi e di grande pallacanestro.