Reale Mutua Fenera Chieri ’76 turno infrasettimanale contro Vallefoglia

Archiviato il fine settimana da spettatori per l’impegno di Milano in Supercoppa (l’incontro verrà recuperato il 22 novembre), la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si rituffa nel campionato e riparte dalla trasferta a Pesaro contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. La gara, valida per la quarta giornata, si giocherà domani, mercoledì 1 novembre, con fischio d’inizio alle ore 17.

L’incontro apre un durissimo mese per le biancoblù che giocheranno otto partite in quattro settimane fra campionato e l’atteso debutto in Coppa Cev. Il primo impegno di questo filotto le opporrà a una squadra che al momento occupa il quinto posto in classifica con 7 punti, frutto dei colpi esterni a Bergamo e Cuneo, e della sconfitta interna al tie-break con Roma. La formazione marchigiana allenata da quest’anno da Andrea Pistola cercherà dunque proprio contro Chieri la sua prima affermazione casalinga. Nei quattro precedenti fra le due squadre le ragazze di Giulio Cesare Bregoli si sono imposte tre volte, aggiudicandosi 1-3 l’ultima sfida del 18 marzo, l’unica in cui non è prevalso il fattore campo. L’unica ex è Valeria Papa, l’anno scorso a Vallefoglia.

A fare il punto e presentare la trasferta è Rachele Morello.

Rachele, come avete sfruttato il fine settimana di riposo?

«È stata una cosa molto positiva avere già una pausa. Abbiamo potuto rimettere un po’ in ordine quello che ha funzionato meno nelle prime partite. Questi dieci giorni stati utili per avere il giusto tempo di riposo, ma anche il giusto tempo per allenarci a magari lavorare un po’ di più sul muro-difesa e su tutte le connessioni e le situazioni di gioco».

La partita a Vallefoglia?

«Vallefoglia è una squadra sicuramente molto ostica con delle grandi individualità, che secondo me non si è ancora espressa al massimo. Mi aspetto una squadra determinata per ottenere la prima vittoria in casa. Hanno buoni terminali d’attacco ma sono anche molto bravi nella fase di battuta. Bisognerà cercare di esprimere il nostro gioco al meglio e cercare di imporlo fin da subito, per non dover poi rincorrere durante la partita: questa è una cosa su cui abbiamo lavorato. E’ anche una squadra con buoni cambi, abbiamo visto che sta facendo girare abbastanza nel reparto centrali e attaccanti. Bisognerà quindi essere pronti anche ad adattare il nostro sistema a diversi giocatori».

Questo primo match infrasettimanale apre un mese di novembre davvero intenso per Chieri.

«Sì, questa partita dà il via un mese in cui avremo sempre un’infrasettimanale e una partita nel weekend, quindi un periodo davvero lungo e importante. Non sarà semplice, ma sarà importante cercare di arrivare a ogni partita con la giusta attitudine, ma anche fisicamente riuscire a esprimere sempre il miglior gioco. Dovremo essere tutte pronte e a disposizione per poter affrontare con freschezza ogni partita. Sarà un periodo non semplice, ma avendo già vissuto la scorsa stagione ho visto come Chieri gestisce questi periodi, sono sicura che sapremo affrontare tutte le partite nel modo migliore. Non vediamo l’ora di iniziare anche le partite in Europa, un tassello aggiuntivo che ci darà una spinta in più e la giusta carica».