Granda College Cuneo: il recap della settimana

DIVISIONE REGIONALE 1

3^ Giornata d’Andata – 29/10/2023

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO – ABC CARMAGNOLA 74-53

(20-21; 47-31; 55-40)

Agrimontana Granda College: Capelli, Maccario, Manfredi, Tamagno, Bruschetta, Zuppanelli, Bodino, Delogu, Cani, Comotti, Putortì, Bedino. Coach: Lelli - Caroni

Sportarea si rivela ancora un fortino per Granda College e i ragazzi di coach Lelli portano a casa 2 punti importantissimi per la classifica.

Anche quest’anno la società di casa ha organizzato, la bellissima iniziativa del Teddy Bear Toss; al primo canestro della partita (bomba dall'angolo per Carmagnola) sono stati lanciati tantissimi pupazzi e peluches che verranno regalati alle case famiglia dell'associazione Papa Giovanni XXIII.

Per quanto riguarda la cronaca della partita, si è visto un primo quarto con percentuali alte e difese poco attente. Nel secondo periodo la musica cambia, Cuneo ingrana in attacco ed è rocciosa in difesa e con un parziale clamoroso (27-10) allunga nel punteggio. All'intervallo il tabellone segnala 47-31.

All'uscita dagli spogliatoi la partita non decolla, entrambe le compagini segnano poco e le percentuali si abbassano drasticamente (8-9 di parziale). Nell'ultimo periodo Carmagnola cerca di recuperare ma anche le seconde linee di Cuneo giocano bene aumentando ulteriormente il divario. La partita si chiude sul 74-53.

Queste le parole del vice allenatore, Tommaso Caroni, a cui la Società fa i complimenti per aver condotto in modo egregio gli allenamenti durante la settimana a causa dell’influenza del capo allenatore:

«Abbiamo giocato una buonissima partita, di grande sostanza, soprattutto nel secondo periodo in cui abbiamo portato a casa canestri importanti sia nel gioco vicino a canestro che dall’arco. Siamo molto contenti del gioco corale, sicuramente abbiamo avuto dei passaggi a vuoto ma ci lavoreremo subito dal prossimo allenamento. Ora testa alla gara U19 di mercoledì e all'insidiosissima trasferta a Savigliano Gators del prossimo weekend».

UNDER 14 GOLD



3^ Giornata d’Andata – 29/10/23

PALLACANESTRO FARIGLIANO – GRANDA COLLEGE CUNEO 58-47

(20-5; 31-18; 39-38)

Granda College Cuneo: Dutto, Romano, Mellano, Socco, Giraudo, Cissoko, Fantin, Bosio, Leone, Albert, Alladio, Rocca. Coach: Persico - Capelli

Terza partita di campionato, prima sconfitta per gli Under 14 Gold contro Pallacanestro Farigliano 58-47.

Primo quarto con un approccio sbagliato per gli ospiti che li porta a subire un parziale di 10-0 che faranno fatica a recuperare nei primi due quarti; si va alla pausa lunga con Cuneo sotto di 13 lunghezze.

Un terzo quarto da manuale illude i ragazzi targati Granda College, che con un parziale di 20-5 si riportano sul -1, ma nell'ultimo quarto i padroni di casa riprendono il vantaggio e prendono il foglio rosa.

UNDER 13 GOLD



2^ Giornata d’Andata – 28/10/23

GRANDA COLLEGE CUNEO – OLIMPO ALBA 65-43

(20-11; 29-21; 49-35)

Granda College Cuneo: Picollo, Graziano, Grosso, Onori, Giordano, Giordana, Tardivo, Cavallera, Musso, Maccario, Tallone M. Coach Lelli

Buona partita casalinga per i nostri ragazzi del 2011 contro Olimpo Alba.

Si parte forte con buone giocate in attacco e si prende un buon vantaggio (20-11), mentre nel secondo periodo le due squadre giocano in modo molto equilibrato.

All'intervallo il tabellone di Sportarea segna 29-21.

Al rientro dagli spogliatoi la squadra di coach Lelli riprende a giocare con più grinta e concentrazione e allunga nel punteggio, permettendo ampie rotazioni e un buon minutaggio per tutti.

Cuneo vince 65-43 con una partita ben giocata sia in attacco che in difesa.

UNDER 17 FEMMINILE

3^ Giornata d’Andata – 26/10/23

GENERALI GRANDA COLLEGE CUNEO – LIBERTAS MONCALIERI 39-37

(7-5; 19-22; 49-35)

Generali Granda College: Lokoka 9, Giordano 2, Tetamo, Ravera, Foglia 8, Bramardi 2, Peano, Airaldi ,Scossa 2, Immordino 8, Lo Buono 8, Pashollari. Coach: Persico – Griffanti - Tunzi

Granda College vince lo scontro al vertice del girone contro Libertas Moncalieri.

Entrambe le squadre, pur essendo formidabili avversarie, si sono presentate in campo con alcune assenze significative dovute a infortuni. A causa di ciò, la partita è stata caratterizzata da un punteggio molto basso e da numerosi errori da entrambi i fronti. Nonostante queste, le padrone di casa sono riuscite a strappare una vittoria emozionante negli ultimi secondi grazie al capitano Scossa, che ha dimostrato enorme tenacia difensiva per tutta la gara. Il punteggio finale è stato di 37-39. Questa partita ha messo in evidenza la determinazione delle giocatrici e dato spunto ai coach per le gare successive.

La prossima partita fuori casa contro la Virtus Fossano rappresenta una nuova opportunità per dimostrare il valore delle atlete cuneesi.

UNDER 19 FEMMINILE

2^ Giornata d’Andata – 26/10/23

BANCA ALPI MARITTIME GRANDA COLLEGE CUNEO – LIBERTAS MONCALIERI 60-66

(16-11; 31-28, 48-56)

Bam Granda College: Franceschini 11, Oberto, Martinengo, Lo Re 19, Occelli, Perna, Frandino 17, Marfulli 5, Bruschetta 1, Massa, Ouattara 4, Ballo. Coach: Di Meo - Grosso

La squadra Under 19 della Granda College Cuneo femminile esce sconfitta nel big match contro Moncalieri, dopo una gara dalla doppia faccia: nei primi due quarti le cuneesi riescono ad imporre sulle avversarie la propria fisicità, andando a segno con continuità e riuscendo a contenere le penetrazioni delle giocatrici avversarie, guidate dalla ex Elisa Pasero.

Nel secondo tempo Moncalieri alza l’intensità difensiva e le cuneesi perdono lucidità, consentendo alle torinesi di arrivare sul +12 a 6 minuti dalla fine.

Le ragazze di coach Di Meo e Grosso ritrovano la continuità in attacco, e ricuciono lo svantaggio arrivando al -2 a 1 minuto dalla fine. Alla fine la vittoria andrà alle torinesi, più pronte nell’ultima parte della gara.

UNDER 17 GOLD

3^ Giornata d’Andata – 28/10/23

GRANDA COLLEGE CUNEO – PALLACANESTRO FARIGLIANO 72-83

(19-18; 44-44; 57-64)

Granda College: Pettiti 5, Ballario 7, Grosso 25, Borgogno 4, Messi 9, Mattio 3, Solaro 5, Condur 6, Russo 6, Lukuikila, Galliano, Svoljsak 2. Coach: Griffanti

Prima sconfitta per il gruppo Under 17 Gold sul proprio campo contro Pallacanestro Farigliano.

Nei primi 2 quarti le squadre si affrontano a viso aperto con gli atleti che segnano a ripetizione dalla lunga distanza, rendendo la gara molto divertente e dinamica. All’intervallo il punteggio è in perfetta parità sul 44 pari.

Al rientro dalla pausa lunga, Farigliano serra le maglie difensive e mantiene la produttività offensiva; Cuneo non riesce a tenere la scia degli ospiti i quali allungano fino al 72-83 finale.

«Oggi non abbiamo difeso in maniera sufficiente per affrontare un avversario come Farigliano. Nessun dramma, si torna in palestra per lavorare e continuare a migliorare», queste le parole di Coach Griffanti al termine della gara.

UNDER 17 SILVER

1^ Giornata d’Andata – 29/10/23

GRANDA COLLEGE CUNEO – SBA ASTI 49-54

UNDER 14 FEMMINILE

1^ Giornata d’Andata – 29/10/23

PALLACANESTRO FARIGLIANO – GRANDA COLLEGE CUNEO 5-91

SERIE B FEMMINILE

3^ Giornata d’Andata – 29/10/23

POLISPORTIVA PASTA – GRANDA COLLEGE CUNEO 45-67