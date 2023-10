Novipiù Monferrato Basket: al PalaEnergica Paolo Ferraris arriva Juvi Cremona

Mercoledì 1 Novembre 2023 alle ore 18 andrà in scena il settimo turno del Campionato di Serie A2 Old Wild West - Girone Verde. Al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato arriva la Ferraroni Juvi Cremona.

GLI AVVERSARI

La squadra di coach Luca Bechi ha in perfetta parità lo score delle sei gare fin qui disputate con 3 vittorie e 3 sconfitte. Il roster è profondo e composto da giocatori di grande esperienza, il play Antonino Sabatino sta disputando un ottimo inizio di stagione, al suo fianco la guardia americana Lester Medford che sta producendo 13.5 punti a partita, in dubbio la presenza dell’altro USA Tekele Cotton che ha saltato le ultime gare e sta recuperando da un infortunio. Ha cominciato la stagione al meglio anche l’ala Cosimo Costi arrivato in estate da Agrigento, una garanzia per la A2 Gabriele Benetti così come i loro backup, Lorenzo Tortù e l'italo argentino Bernardo Musso. Nel quintetto titolare parte il centro classe 2003 Luca Vincini, con il più esperto Daniele Magro pronto a subentrare. Inoltre il club ha ingaggiato la scorsa settimana anche Marco Timperi, ala piccola reduce da un’ottima stagione con la canotta di Rieti.

Sul fronte monferrino coach Fabio Di Bella deve fare i conti con i problemi fisici di Fabi e Martinoni, out nella sfida di Treviglio. Nonostante le pesanti assenze Pepper e compagni hanno sfoderato l’ennesima prestazione di cuore e tenacia, arrendendosi solo nelle battute finali. Il pubblico del PalaEnergica Paolo Ferraris dovrà essere l’uomo in più per spingere i rossoblu alla vittoria, così come accaduto negli ultimi due impegni casalinghi.

Stefano Cova (assistente allenatore) – «Arriviamo da una buona gara a Treviglio, nonostante le assenze di Martinoni e Fabi, che per noi sono dei pilastri. I ragazzi hanno risposto presente e hanno dato tutto. Affrontiamo Cremona, che probabilmente non avrà un americano, ma hanno appena inserito Timperi, che gli permette di allungare le rotazioni con grande energia. Sono una squadra un po’ atipica, producono di più da due dentro l’area, rispetto che da tre, ma hanno giocatori di grande talento; Medford, su tutti, è sicuramente il più pericoloso. Sappiamo che possiamo giocarci le nostre carte, lo abbiamo dimostrato a Treviglio in trasferta. Non cerchiamo alibi, non abbiamo paura degli infortuni, giocheremo con chi sarà a disposizione, cercando di fare la miglior gara possibile, sapendo che se giochiamo come a Treviglio, in casa nostra e con l’aiuto del pubblico possiamo fare cose importanti».

INFO BIGLIETTERIA

È attiva la vendita online sul portale Ticketmaster. L’acquisto del titolo di accesso fisico sarà possibile presso il Monferrato Basket Store martedì dalle 17 alle 19.30 e mercoledì dalle 10 alle 13 e dalle 16 fino all’inizio della gara.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.