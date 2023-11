Wash4Green Pinerolo vince anche contro Busto Arsizio

La Wash4Green Pinerolo conquista un’altra vittoria dopo il successo di domenica con Vallefoglia. Nel primo turno infrasettimanale della stagione Bussoli e compagne fanno bottino pieno anche contro la Uyba Volley Busto Arsizio in un Pala Bus Company quasi sold out. Le pinelle festeggiano in quattro set, contenendo una Uyba mai arrendevole e sempre pericolosa. Dopo aver perso di misura il primo parziale, Marchiaro si gioca la carte vincente schierando Nemeth al posto di Storck ed è proprio l’opposta ungherese a vincere il premio Mvp con 17 punti a referto (di cui 4 ace). Cambi manda in doppia cifra tutte le sue attaccanti: Ungureanu 14, Akrari 12, Sorokaite 11 e Polder con 10 punti. Tra le farfalle Bracchi è la top scorer della gara con 21 punti ma pesano i 14 errori al servizi (contro i 6 di Pinerolo) e i 12 in attacco (8 per le avversarie). A muro le piemontesi fanno meglio (8), solo 4 per Busto.

LA PARTITA

1 SET | Pinerolo subito in doppio vantaggio con Akrari a muro su Carletti e Sorokaite in attacco (3-1). La Uyba riporta senza difficoltà il punteggio in parità poi si prosegue punto a punto (8-8). Tanti errori al servizio nella metà campo ospite facilitano il cambio palla alla formazione di casa ma sono proprio le bustocche poi a piazzare un break di tre punti e portarsi sull’11-14. Marchiaro ferma il gioco e Pinerolo ritorna in corsa azzerando le distanze con Polder in prima linea (18-18). Le bustocche rimettono la testa avanti sfruttando anche un errore di Storck in attacco (20-22) e riescono a mantenere il doppio vantaggio fine alla fine del set chiuso con un attacco mani out di Piva 23-25.

2 SET | La Wash4Green cambia marcia nel secondo parziale. Marchiaro schiera Nemeth al posto di Storck e l’opposta ungherese piazza subito un ace per il 5-3. Ungureanu allunga, poi il muro di Polder su Giuliano vale il +4 (9-5). Dai nove metri Sorokaite firma un punto diretto ma Carletti riporta palla nella propria metà campo (14-10). L’attacco di Piva non trova il rettangolo rosa e l’ace di Ungureanu porta Pinerolo sul 17-11. In prima linea Giuliani prova a riportare in corsa le sue ma Piva sbaglia il servizio e, ripresa palla, le piemontesi volano verso il finale di set. È l’ace di Akrari a portare la gara sull’1-1 (25/17).

3 SET | Avvio equilibrato nel terzo parziale con Nemeth che risponde bene a Bracchi (4-4). Due errori nella metà ospite consentono alla Wash4Green di mettere la testa avanti (11-8) ma la Uyba riporta subito palla nella propria metà campo poi piazza un break di quattro punti con Bracchi in prima linea, devastante in attacco (13-13). Carletti e Sartori portano Busto a +2 (16-18) con Pinerolo costretta ad inseguire. Nemeth firma il cambio palla e dai nove metri il punto dell’aggancio (18-18). Cambi mura Giuliani ed è controsorpasso. Le padrone di casa spingono sull’acceleratore, la fast di Polder è in (23-20). La difesa bustocca non contiene l’attacco di Sorokaite e Pinerolo sale 2-1 (25-21).

4 SET | Partenza a favore di Pinerolo: Nemeth sfrutta bene le mani del muro e Polder piazza un pallonetto vincente (5-2). Sorokaite difende il vantaggio (12-8) ma Busto non ci sta, Boldini dai nove metri accorcia e Bracchi firma il -1 (12-11). Carletti tiene le sue in scia poi è Sartori a pareggiare i conti al servizio (14-14). Nemeth conquista il cambio palla e Piva manda out. Ungureanu chiude un’interminabile azione e Pinerolo guida di nuovo il gioco (18-14). La Uyba ci prova ma con le unghie e con i denti la Wash4Green non cede il passo, una scatenata Cambi sigla il match point. Lualdi al servizio sbaglia e regala set e partita (25-19).

SALA STAMPA

Anett Nemeth MVP (Wash4Green Pinerolo): «Si, è molto importante per noi vincere questa sera, noi volevamo continuare sull’onda del successo con Vallefoglia e vincere anche stasera e così abbiamo fatto. Penso che noi siamo un team, lavoriamo come squadra e siamo molto unite. Ognuna può entrare in campo e fare la differenza. È ancora presto per dire dove può arrivare Pinerolo ma noi faremo il massimo per vincere più partite possibili e non mollare mai».

Federica Carletti (Uyba Volley Busto Arsizio): «Siamo partite molto bene, abbiamo difeso tantissimo e ricevuto bene. Loro rispetto poi ai restanti set erano un po’ sottotono. Ci è mancato davvero poco, non è stata una brutta partita. Ci manca quel qualcosina che dobbiamo cercare in allenamento. Adesso testa alla prossima, abbiamo un calendario più fattibile e dobbiamo rimanere concentrate. Ci manca davvero poco per portare a casa punti e partite».

IL TABELLINO

WASH4GREEN PINEROLO 3

UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO 1

Parziali (23/25, 25/17, 25/21, 25/19)

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 11, Cambi 6, Polder 10, Storck 1, Akrari 12, Ungureanu 14, Moro (L), Nemeth 17, Bussoli, Cosi. Non entrate: Camera, Rostagno, Di Mario. All. Marchiaro.

UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO: Bracchi 21, Piva 11, Lualdi 9, Sartori6, Carletti 12, Boldini 2, Zannoni (L), Giuliani 3, Frosini 2, Valkova, Wang. Non entrate: Ceasar, Sobolska, Rojas (L). All. Velasco.

ARBITRI: Canessa Maurizio, Curto Giuseppe.

NOTE: Spettatori: 1320. Durata set: 26’, 25’, 29’, 27’. Tot 117’. MVP: Anett Nemeth.