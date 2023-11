Collegno Basket strepitosa, impone il primo ko a Pavia

In un festivo 1° novembre arrivano al PalaCollegno i lombardi della Riso Scotti Pavia. I Lions lottano e inseguono nel primo tempo, cambiano ritmo nel terzo quarto e resistono al contrattacco pavese degli ultimi 10’. Mvp Tiagande con 28 punti. Decisivo De Bartolomeo che nel finale assicura la seconda vittoria stagionale biancorossa.

LA PARTITA

I primi due punti della partita portano la firma di Tia Tiagande, Pavia risponde subito con Stonkus dalla lunga distanza, con Pesenato dal pitturato e poi ancora con Stonkus sempre dai 6 e 75. I Lions ribattono ancora con Tiagande per il -3, Mortarino firma il pareggio con una tripla dall’angolo. Fracasso ed Elkazevic danno poi il +3 per Collegno a 3’ dalla prima sirena. Gli ospiti la impattano rapidamente con Attademo, Sidy ha però idee diverse e chiude il primo parziale con un jumper dalla media per il 21-19 in favore di Collegno.

Secondo quarto sulla falsa riga del primo con Fracasso, Mortarino e Framarin a guidare l’attacco biancorosso, ma due triple di Ferri cambiano inevitabilmente l’inerzia della partita. A 3’ dall’intervallo il tabellone dice 38-29 per Pavia. Timeout quindi obbligatorio per coach Comazzi: risponde subito Elkazevic con un gioco da 3 punti per il -6.

Pronti, (ri)partenza, via: Collegno torna in campo con un’altra faccia e grazie a un ispiratissimo De Bartolomeo si riporta in vantaggio sul 50-49. Poi continua il “Deba Show”, con l’aiuto di Fracasso e Tiagande. Risultato: +11 a a 4’ dalla penultima sirena. Poco dopo Elkazevic inchioda il + 13 grazie a una partenza fulminante dalla punta.

L’ultimo quarto si apre sul 70-57. La risposta di Pavia non si fa attendere: ci pensa Mortarino a ristabilire il +7 per Pavia dopo le giocate di Hidalgo e Spatti. Finale al cardiopalma: Fracasso a 2’ dalla fine mette la bomba del +6 e sulla sirena dei 24’ Tiagande ne mette altri due. Una tabellata di Spatti riporta Pavia sul -4 a 1’ dalla fine. Giro in lunetta perfetto di Hidalgo ed è -2 per gli ospiti a 28 secondi dalla fine. Fallo sistematico su Tiagande che si fa trovare prontissimo e converte dalla lunetta entrambi i liberi, bissando poco dopo per l’83-73. Chiude l’incontro, sempre dalla linea della carità, De Bartolomeo per l’85-77.

Prossimo impegno sabato 4 novembre alle 21:00 vs Gulliver Derthona, sempre al PalaCollegno.

Collegno Basket 85

Riso Scotti Pavia 77

Collegno Basket: Bollito ne, Milone, Framarin 2, Elkazevic 7, Fracasso 19, Lunardi ne, Tio Tiagande 28, Mortarino 4, Porcella, Lo Buono 4, Diakhate 2, De Bartolomeo 19. All.re. Comazzi. Ass: Roselli, Agnelli.

Riso Scotti Pavia: Ferri 11, Zonca ne, Apuzzo, Stonkus 11, Hidalgo 9, Invernizzi ne, Spatti 19, Attademo 3, Gravaghi 3, Trentini 1, Pesenato 18, Ciocca 2. All.re: Cristelli. Vice: Veneroni.