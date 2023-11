Giaguari Torino: il programma del weekend

Torna in campo la formazione Under 21 dei Giaguari dopo la pausa per la vittoriosa partita della Nazionale in Svezia, e vanno invece a riposo le Under 15 e 18, che osservano un turno di stop e si preparano al meglio per la doppia sfida con i Rhinos della prossima settimana che stabilirà le gerarchie dei due gironi. Infine, fa il suo esordio la formazione Under 12, che a Legnano, giocherà le prime due partite del suo campionato.

Sabato 4 novembre la Under 21 di coach Scarpitti affronterà a Ciriè i Blitz nel primo dei due derby previsti per questa regular season. I Giaguari arrivano a questa sfida con un po’ di incertezza dovuta alla sconfitta patita dai Duchi Ferrara due settimane fa, Duchi che avevano faticato non poco per imporsi sui Blitz. La fiducia arriva, però, dal fatto che i Giaguari hanno battuto i Redskins Verona abbastanza nettamente nella prima giornata di gioco, e gli stessi Redskins hanno avuto la meglio sui Blitz, anche se con qualche patema di troppo nel finale.

Si preannuncia, dunque, una partita molto equilibrata con le due squadre pronte a dare battaglia per la supremazia regionale, che rappresenta sempre uno stimolo in più in questi incontri.

Domenica 5, invece, fanno il loro esordio a Legnano i Giaguari Under 12, che disputeranno il primo Bowl che prevede due partite in programma. Alle 12 i Giaguari incroceranno i caschi con i Seamen Milano, mentre alle 14 se la vedranno con i Daemons Cernusco.