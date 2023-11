Reale Mutua Torino ’81 Iren, ricomincia il campionato!

Parte la stagione 2023/2024 e la Reale Mutua Torino ’81 Iren scende in vasca a Savona per la prima di campionato contro la R.N. Arenzano. Simone Aversa, coach e presidente dei gialloblù, introduce il primo match stagionale:

«Nelle ultime tre settimane abbiamo cercato di ridurre il divario fisico emerso durante il torneo di Bogliasco. Fisicamente ora stiamo bene, mentre dal punto di vista del gioco c’è ancora molto da fare, però siamo pronti a giocare la partita. Vogliamo partire con il piede giusto, le motivazioni non ci mancano!».

Per poi continuare: «La prima partita è sempre delicata, sarà importante giocarla di squadra perché è l’unico modo per contrastare una squadra preparata e rinnovata che avrà molto entusiasmo. Se ognuno saprà dare il proprio contributo, senza cadere in personalismi e forzature, avremo ottime chance di prenderci i primi tre punti della stagione».

La gara si disputerà alle ore 15:00 di sabato 4 novembre alla Piscina “C. Zanelli” di Savona. La partita sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook “Rari Nantes Arenzano”.

Campionato che si struttura con due gironi da 12 squadre che si affronteranno con gare di andata e ritorno a partire dal 5 novembre. La regular season termina il 4 maggio, poi seguiranno i playoff e i playout. Ai playoff accederanno le prime quattro di ogni girone, ai playout le penultime e le terzultime di ogni raggruppamento. Le ultime di entrambi i gironi verranno retrocesse.

Si ricorda la composizione dei due gironi:

Nord: R.N. Arenzano, Netafim Bogliasco 1951, President Bologna, Brescia Waterpolo, Chiavari Nuoto, Como Nuoto Recoaro, R.N. Florentia, Lavagna 90, C.N. Marina di Carrara, C.S. Plebiscito Padova, Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori, Reale Mutua Torino ’81 Iren.

Sud: Acquachiara Ati 2000, Vela Nuoto Ancona, Anzio Waterpolis, Bricobros Arechi, R.N. L. Auditore, Pol. Delta, Ischia Marine Club, C.N. Latina, S.S. Lazio Nuoto, C.C. Napoli, Pol. Waterpolo Palermo, Olympic Roma.

PRIMA GIORNATA SERIE A2M GIRONE NORD:

Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori – Lavagna 90

R.N. Arenzano – Reale Mutua Torino ’81 Iren

Brescia Waterpolo – C.S. Plebiscito Padova

Chiavari Nuoto – Netafim Bogliasco 1951

R.N. Florentia – President Bologna

Como Nuoto Recoaro – C.N. Marina di Carrara