Ecco il derby: a Torino la Reale Mutua affronta Monferrato

Al Pala “Gianni Asti” di Torino andrà in scena il derby piemontese, con la squadra di coach Franco Ciani che ospiterà la Novipiù Monferrato Basket per l’ottava giornata di campionato. Palla a due questa domenica alle ore 18.00.

«È stata una settimana dai ritmi intensi, con il susseguirsi di impegni importanti che comportano una gestione attenta delle energie e delle risorse,» commenta coach Franco Ciani. «Domenica ci aspetta un incontro molto complesso dal punto di vista tattico, contro una squadra che nel corso delle settimane è cresciuta molto sotto questo aspetto, ha vinto due partite delle ultime quattro e ha fatto soffrire anche avversari importanti. Hanno un sistema difensivo particolare e contro il quale è molto difficile sviluppare il gioco offensivo. Servirà una partita di ritmo e di grande attenzione.»

«Abbiamo già affrontato Monferrato in un match di Supercoppa in cui la Novipiù ha dimostrato di essere una squadra capace e soprattutto combattiva per tutti i 40 minuti,» afferma Matteo Ghirlanda, che nella stagione 2022/23 ha vestito proprio la maglia rossoblù. «Questa partita sarà particolare perché si tratta del derby, inoltre noi vogliamo riscattarci dopo la sconfitta di mercoledì. Vogliamo ritrovare subito la vittoria, per questo servirà l'aiuto e tutto il calore del pubblico gialloblù.»

GLI AVVERSARI

Squadra insidiosa, con un roster tendenzialmente giovane ma in cui non manca l’esperienza, la Novipiù Monferrato Basket è una squadra che sta crescendo dopo un difficile avvio di campionato: finora il bilancio della formazione rossoblù parla di due vittorie e cinque sconfitte, anche se bisogna segnalare il fatto di aver comunque tenuto testa a grandi favorite del Girone Verde come Treviglio e Trapani (88-79 il risultato finale contro Gruppo Mascio, 91-85 contro la compagine siciliana).

L’arma offensiva principale a disposizione di coach Fabio Di Bella è la guardia C.J. Kelly, finora il secondo miglior realizzatore del girone con 21.9 punti di media. Il giovane playmaker Andrea Calzavara sta producendo buoni numeri da giocatore all-around con 10.4 punti di media a cui si aggiungono 4.1 rimbalzi e 4.1 assist. In posizione di ala piccola c’è l’esperto americano Dalton Pepper, giocatore pericoloso sul perimetro che finora viaggia sui 17 punti a partita, tirando con il 42% dall’arco.

Punto interrogativo sulle disponibilità di Agustin Fabi e capitan Niccolò Martinoni in vista del match di domenica, a causa di alcuni guai fisici per entrambi i veterani che sono rimasti fermi nell’ultima partita persa contro la Juvi Cremona. Proprio per sopperire all’assenza del capitano rossoblù, coach Di Bella ha concesso minuti importanti al giovane estone Karl Poom, che nelle ultime due partite ha registrato 11.5 punti e 8 rimbalzi in ben 32 minuti di utilizzo medio.

In uscita dalla panchina c’è un pacchetto di giocatori giovani pronti a dare il loro contributo: il playmaker Tommy Pianegonda, gli esterni Tommaso Fantoma e Nicolò Castellino e il lungo Dario Zucca.

NOTE E INJURY REPORT

Federico Poser ancora indisponibile a causa della lesione di basso grado del muscolo lungo adduttore sinistro. Matteo Ghirlanda sarà ex di giornata, avendo disputato la passata stagione con la maglia della Novipiù. Le due squadre si sono già affrontate in questa stagione nella fase a gironi di Supercoppa LNP Old Wild West, con la formazione gialloblù che si è imposta al PalaEnergica “Paolo Ferraris” di Casale Monferrato per 82-85 al termine di un match molto combattuto.

INFO BIGLIETTI

Biglietti disponibili online su Vivaticket e presso tutti i punti vendita Vivaticket. Sabato pomeriggio dalle 15.00-19.00 sarà possibile acquistare i biglietti presso lo store Decathlon Grugliasco, mentre domenica (giorno della partita) la biglietteria del Pala “Gianni Asti” sarà aperta dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 fino alla palla a due (ore 18.00).

DIRETTA TV

La partita sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass (servizio in abbonamento)