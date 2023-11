Bertram Derthona: l’angolo di coach Rabbolini

Dopo le due vittorie conseguite in trasferta sui campi di Banco di Sardegna Sassari e Tofas Bursa, la Bertram Derthona torna in campo al PalaEnergica Paolo Ferraris per affrontare la Germani Brescia nell’incontro in programma domenica 5 novembre alle ore 17 e valido per la 6° giornata del campionato di Serie A 2023/24. A presentare le caratteristiche dei prossimi avversari è stato l’assistente allenatore Edoardo Rabbolini:

«Ci apprestiamo ad affrontare una squadra di assoluto valore, che ha dimostrato in questa prima fase di stagione di essere una delle più solide e strutturate del campionato. Guidata da Alessandro Magro in panchina, in cabina di regia agisce l’ex di giornata Semaj Christon, una point guard che ha dimostrato di essere un giocatore di altissimo livello, in grado sia di realizzare che di mettere in ritmo i compagni. Al suo fianco agisce un altro degli ex della partita, Amedeo Della Valle, un realizzatore ad alto potenziale. L’ala piccola dello starting five è lo ‘slasher’ John Petrucelli, specialista difensivo e dotato di grande intensità in attacco.

Sotto canestro troviamo Kenny Gabriel, un tiratore dotato anche di ottimo atletismo, e Miro Bilan, centro croato dalle spiccate doti tecniche, in grado di essere anche un playmaker aggiunto per la Leonessa.

La profondità e la solidità della panchina sono un punto di forza della squadra bresciana: nel reparto esterni troviamo David Cournooh, un ottimo agonista in grado di portare intensità in campo, e il sesto uomo di qualità C.J. Massinburg, attaccante imprevedibile capace di eseguire giocate ad alto coefficiente di difficoltà.Tra le ali ci sono Jason Burnell, che ha grande prestanza fisica che usa per il gioco in post basso, e Nicola Akele, duttile e atletico. Il cambio di Bilan è Michael Cobbins, ‘rim runner’, che ha grandi qualità fisiche, è bravo a rimbalzo offensivo e a finalizzare gli assist dei compagni».