Domenica 5 novembre, 160Bike fa tappa a Ozegna (TO) per una nuova pedalata adatta a tutti, anche a chi ha lievi difficoltà di movimento, in un clima inclusivo, con punti sosta e ristoro su un percorso protetto.

PROGRAMMA

Ritrovo al Palazzetto dello Sport di Ozegna alle ore 14:30. Partenza alle ore 15:00

Vai a provare le trikebikes 160CM con seduta reclinata e/o a 3 ruote!

Iscriviti cliccando su questo link.

Con il patrocinio del comune di Ozegna, in collaborazione con Asl_to3, ciclostili asd, torino bike xperience, Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso di Ozegna.