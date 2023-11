Chieri ’76, profumo di derby al PalaFenera

Profumo di derby al PalaFenera. La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 torna a giocare in casa, e la partita che l’attende domani, sabato 4 novembre (fischio d’inizio alle ore 20,30), non è come le altre. L’avversaria attesa per il sesto turno di campionato è infatti la Wash4green Pinerolo.

La formazione allenata da Michele Marchiaro arriva a questo terzo derby in A1 avanti in classifica, quinta con 9 punti conquistati in cinque giornate, frutto di tre vittorie e due sconfitte. Le due formazioni, che nel precampionato si sono già affrontate due volte, nel turno infrasettimanale dell’1 novembre hanno entrambe ottenuto una vittoria per 3-1, Pinerolo contro Busto Arsizio, Chieri in casa di Vallefoglia.

Le biancoblù di Giulio Cesare Bregoli hanno vinto 3-1 entrambe le partite della scorsa stagione, portando a 10 i successi complessivi nei 18 precedenti fra campionati e Coppa Italia con Pinerolo. I due club si sono affrontati per la prima volta in B2 il 5 dicembre 2009. Aggiunge ulteriore sapore al derby la presenza di tre ex: da un lato Yasmina Akrari e Maja Storck, dall’altro Anna Gray.

E’ proprio Anna Gray a fare il punto alla vigilia della gara.

Anna, cosa vi ha lasciato la vittoria con Vallefoglia?

«Arriviamo da una vittoria sudatissima in cui non abbiamo espresso un bel gioco né ha rispecchiato la settimana d’allenamento da cui arrivavamo. Per questo mi sento di dire che sono ancora più soddisfatta della vittoria e della squadra: vuol dire che anche dai momenti di difficoltà veniamo fuori veramente bene. Sono 3 punti e un 3-1 fuori casa davvero importanti. Anche contro Conegliano avevamo dimostrato di che pasta siamo fatti».

Ora c’è il derby contro Pinerolo. Le sensazioni della vigilia?

«In casa siamo sicuramente più libere di espirimerci grazie al calore del pubblico. Pinerolo è un avversario molto difficile da affrontare, ha un bel gioco e molte alternative nonostante D’Odorico sia fuori per infortunio, cosa che tra l’altro mi dispiace molto. Ma pur con questa assenza Pinerolo ha un roster di qualità, veramente ampio».

E le tue emozioni da ex?

«Sono pronta ad affrontare la mia ex squadra, cosa che, non nego, mi mette molta adrenalina, ma è un’adrenalina positiva: voglia di giocare, voglia di vincere, voglia di fare bene. Sento molto la partita e il derby. Non vedo l’ora di giocarlo».

Con novembre la stagione entra nel vivo. Nel mese vi attendono altre sette partite.

«Vogliamo cercare di continuare questa scia positiva che ci stiamo portando dietro, sarà importante per affrontare questo mese. Siamo nell’ottica giusta per portare avanti delle belle partite sia di campionato sia di coppa: teniamo molto ad entrambe le competizioni. Ci siamo preparate molto nelle settimane a dosare i carichi di lavoro, i salti, l’intensità dell’allenamento. Siamo prontissime per affrontare questo mese. Sinceramente non vedo l’ora».