Novipiù Monferrato Basket: domenica la difficile trasferta a Torino

Continua il percorso della Novipiù Monferrato Basket nel Campionato di Serie A2 Old Wild West - Girone Verde con la trasferta di Torino prevista per domenica 5 novembre alle ore 18 al Pala Gianni Asti in casa della Reale Mutua.

GLI AVVERSARI

La squadra dell'esperto coach Franco Ciani ha confermato l'ossatura che la passata stagione ha raggiunto la finale playoff. I gialloblu possono contare su una coppia di play molto affidabili come Luca Vencato e Matteo Schina, confermato anche la guardia Simone Pepe, molto abile nel tiro dall'arco e a cambiare assetto tattico partendo dalla panchina. La coppia di americani è composta dalla guardia Keondre Kennedy che sta producendo 14.1 punti a partita e dall'ala Donte Thomas, 15.1 punti e 6.1 rimbalzi a partita. A chiudere il quintetto capitan Niccolò De Vico e il lungo Marco Cusin, tornato sotto la mole in estate. Chiudono il roster i due ex rossoblu Matteo Ghirlanda e Gianluca Fea. Non sarà probabilmente della partita Federico Poser fermatosi per un problema all'adduttore. La squadra di Ciani si sta confermando ai vertici di questo Campionato vincendo 5 gare su 7, nell'ultimo turno la sconfitta nel big match contro Cantù.

Monferrato arriva da una sconfitta interna contro Juvi Cremona, al termine di una sfida molto dispendiosa dal punto di vista fisico, arrivando a sua volta dopo una partita intesa disputata a Treviglio, sempre con le rotazioni ridotte a causa delle defezioni di Fabi e Martinoni, che difficilmente riusciranno a recuperare per la gara del Pala Gianni Asti. I rossoblu si preparano dunque ad un'altra sfida dall'altissimo coefficiente di difficoltà nel derby piemontese.

Stefano Cova (assistente allenatore) – «Arriviamo da una gara dove nonostante le rotazioni ridotte i ragazzi hanno dato tutto e siamo riusciti a rimanere in partita fino alla fine quando sono venute a mancare un po’ le energie, ma era fisiologico. Torino è una delle migliori squadre del campionato allenata molto bene da coach Ciani. Sono una squadra estremamente fisica che ha tante armi tattiche, con giocatori molto esperti come Cusin, una coppia di americani molto forte composta da Kennedy e Thomas che sta giocando molto bene ed è l’ago della bilancia. Vencato sa giocare spalle a canestro e Schina che sa mettere un’energia pazzesca. De Vico può aprire il campo e sa trovare soluzioni uno contro uno. Sarà una partita durissima, ma noi con le forze che abbiamo proveremo a combattere fino alla fine».