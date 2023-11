Igor Agil Volley: la serie B1 ospita Volpiano

Tutto pronto per la quinta giornata del campionato di serie B1. La Igor Agil Volley attende fra le mura del PalaAgil Savis Volley Volpiano, domani, sabato 4 novembre, alle 20.30.

Presenta il match Zoe Moiran: «Mi aspetto una partita molto impegnativa contro Volpiano, - dice - durante la settimana abbiamo lavorato sodo e con la testa bassa per giocare al meglio e avere una bella prestazione in campo. Giocare in casa? È sempre una grande emozione e cercheremo di approfittare del pubblico che tifa per noi».