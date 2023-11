Squali, tempo di altro derby: arriva College!

Tempo di altro derby! Nella settima giornata di campionato di serie B Interregionale l'Oleggio Magic Basket si prepara ad accogliere il College Borgomanero. A confronto due squadre giovani e giovanissime con all'interno due senatori, che fra l'altro si conoscono molto bene: il nostro capitano Andrea Pilotti e Daniele Benzoni, ex Squalo.

Appuntamento domani, sabato 4 novembre, alle ore 20.30.

Durante il match nell'intervallo sarà presentata la squadra Under 13 targata Oleggio Junior Basket.

I biancorossi tornano in campo dopo aver saltato due turni di campionato, quello dello scorso week end previsto con Collegno già disputato e quello con Derthona che sarà recuperato il 22 novembre a Tortona.

A lanciare la carica Luca Sampieri: «La settimana di pausa ci ha sicuramente aiutato a ricaricare le energie ma ha anche spezzato il ritmo partita a cui eravamo abituati, dobbiamo quindi essere bravi noi a non perdere la continuità che avevamo trovato prima della pausa, - dice lo Squalo - ci aspetta una partita importante ad alti ritmi siccome si tratta di una squadra giovane che fa però riferimento su un giocatore di grande esperienza quale Benzoni. Sarà fondamentale vincere anche per ottenere più fiducia in vista della serie di partite molto difficili che ci aspetta».